自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】當群山化為疏影

2025/09/24 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

諾貝爾文學獎得主、日裔英籍作家石黑一雄的第一本小說《群山淡景》改編成電影，九月五日在日本上映。劇情是一名日本女子糾纏的回憶，但文學家用他的手法告訴我們，記憶是多麼地不可靠。

名叫悅子的女人，一直在不停回憶每個階段的過往。由於某些戰時的回憶難以述說、不堪回首，回憶者的「我」會掩飾一些關鍵的地方，她講的跟她事實上做的，其實不太一樣。悅子會把發生在自己身上的事情變成發生在他人身上講出來。在回憶中不停反覆提到的女人佐知子，其實就是某個痛苦到她無法面對的過往──女兒的自殺。

評論者說，悅子回憶中的「自己」，其實就像是悅子的「道德我」。我們無法回首的過去、我們的內疚、我們的遺憾、我們的回首百年身。

石黑一雄這樣講回憶：「我喜歡回憶，因為回憶是我們審視自己的過濾器。回憶模糊不清，就給自我欺騙提供了機會。」

不是真正刻意的自我欺騙吧，或許更像是安娜．佛洛伊德的「自我防衛機轉」，是送給我們的心靈化妝品，一再地在我們回憶那些痛苦的時刻，掩飾痛苦扭曲的表情。

回憶，就像我們轉頭離開，愈離愈遠的群山化為模糊疏影，像我回憶中的兒子，他出現時總是少年的模樣。在我的回憶，我們去做一些當年根本沒有做過的事情，去上課、去看中醫調他的過敏、去早療。彷彿回憶是一種彌補，彷彿當年如果我們這樣地過來，他的症狀就能得到好轉。

現在我的回憶已漸漸模糊失焦，我常在長日午後想起一些過往，記起一些人的臉孔，我要不是忘記了他們的名字，還常懷疑那些事情不是真的發生過。我經常想起外祖母講過的記憶，但我相信那些事情也沒有發生。

時間，其實也是漸漸模糊的遠山。時間給人最大的安慰，就是不用再記憶得那麼真確了。石黑一雄寫著：「時間和經歷會讓你明白，幸福是自己的，有可以愛的人是幸福，被愛是幸福，然而，離開任何人，你也可以幸福。」

有些人你不用再想起，有些事不用記得那麼真實。幸福是遠方淡淡的模糊。

但我真確地知道，在我混亂模糊的意識流，永遠有個兒子少年的影子。如同，兒子站在遠山的呼喚。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應