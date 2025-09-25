自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第49屆金鼎獎頒獎典禮 李遠：不管預算怎麼被砍，都不能虧待文化產業

2025/09/25 05:30

文化部長李遠（左）親頒特別貢獻獎予得主鄭明進（右）。（文化部提供）文化部長李遠（左）親頒特別貢獻獎予得主鄭明進（右）。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的第49屆金鼎獎昨（24）日在南港展覽館舉行頒獎典禮，本屆共有1,386件作品報名，角逐雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類等4大類22項獎項，最終選出106件入圍作品，並由決審評選出35件得獎作品。文化部長李遠、特別貢獻獎得主鄭明進，以及出版業界人士共同出席，現場成為出版人的年度盛會。李遠親自頒發特別貢獻獎予資深兒童文學家、繪本作家鄭明進。

文化部長李遠出席第49屆金鼎獎頒獎典禮。（文化部提供）文化部長李遠出席第49屆金鼎獎頒獎典禮。（文化部提供）

李遠致詞時回顧1年來文化部在出版推動的政策，他提到文化幣試辦計畫將使用年齡下降至13至15歲，今年每名學生可獲600元，其中超過4成流向出版產業，明年金額將提升至1,200元。他強調，這將是「直接挹注出版業」的重要措施。此外，他指出，今年台中舉辦的台灣國際兒少書展與各地庄頭書展，都是讓出版業「活絡起來」的重要平台。李遠特別提到對出版環境的敬意：「大家都知道在台灣的出版其實非常難做，從我那個年代到現在，作家愈來愈辛苦，競爭對手已經變成全世界的作家，而不是只有在台灣，所以水準跟努力要跟全世界的作家競爭，這點我內心覺得非常敬佩。」

談及鄭明進的貢獻時，李遠感性指出：「他在繪本這個行業裡面，是台灣最早引進全世界各種繪本知識跟潮流的，他自己也寫了、畫了50本左右的繪本，更重要的是，他就很像捏小人兒一樣，他捏了非常多學生，這些學生也都變成大師，所以他是大師的老師。今天台灣繪本能夠這麼蓬勃，鄭明進老師真的是一個非常重要的推手。」李遠同時強調，即使文化預算在審議過程中遭刪減，「不過，不管預算怎麼被砍，都不能虧待文化產業的人。」他並重申，金鼎獎得獎者將可申請文化部的「下一本書獎勵」，每案補助60萬元，支持創作者安心生活與持續創作。

談到國際推廣成果，他提及韓國翻譯家金泰成獲文化獎章時的感言。李遠說，金泰成原本專注翻譯中國文學，但來台超過百次後，逐漸轉向翻譯台灣文學，並直言：「台灣的作家最珍貴的地方，就是有一個從過去到現在的知識分子傳統，他們除了創作之外，非常在乎社會、在乎議題，把文學當成嚴肅的事情在做。」

文化部表示，值此金鼎獎邁向50年之際，文化部將持續透過政策支持與國際交流，讓台灣出版作品在世界舞台上被看見。

