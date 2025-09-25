【藝術文化】台灣國樂團「秋冬樂聚」 5檔音樂會饗樂迷

王錫坤（左）親自在記者會示範他心目中「活」的鼓聲，應該是會在空中迴盪的聲音；鼓聲是他一生研究不輟的課題。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣國樂團（NCO）今年9月迎來新任首席客席指揮許瀞心，隨即在她的率領下完成捷克「寶島之聲」巡演，期間，還為故宮在捷克大展開幕式，以多首台灣曲目加上捷克《新世界交響曲》的〈念故鄉〉，讓國際賓客大為驚艷，開啟文化外交新篇章。緊接著，NCO將於10至12月的下半年樂季，以「秋冬樂聚」為題，在台北、高雄及花蓮舉辦5檔音樂會。

二胡張瑟涵（左）及大提琴許雅婷將於《邂逅》音樂會演出。（NCO）

NCO昨（24）日在台灣戲曲中心舉辦記者會，除正式歡迎許瀞心上任，也邀請「秋冬樂聚」幾檔重要演出人員。其中，經典國樂系列的《邂逅》音樂會，將於10月4日率先在台北國家音樂廳登場，由指揮劉江濱率團，攜手2組雙協奏音樂家輪番獻奏。包括李博禪的《熱情與冷漠的邂逅》雙笛協奏曲，將由NCO的笛演奏員張君豪及施美鈺雙笛相遇；任重的《夜炫》二胡與大提琴雙協奏曲，則由NCO革胡首席許雅婷與二胡演奏家張瑟涵以六連音交替於樂團之間；此外，另有委託傳藝金曲獎得主余忠元創作的新曲《風馳》，將進行世界首演。

請繼續往下閱讀...

文資風華系列的《鼕 製鼓師的聲音家書》，則是聚焦「人間國寶」响仁和製鼓大師王錫坤，彰顯其一生職人匠心與國樂聲響的交融。這個特別的音樂節目結合鼓樂、國樂、肢體、吟唱與影像，由高俊耀導演，並與莊惠勻共同撰寫文本，透過說書召喚古老樂器的故事，從神話的鼓聲拔響為起始，到微觀手藝如何熨貼匠人的生命歷程。將親自參與演出的王錫坤表示，身為製鼓師，一生都在追求一顆極致之鼓，讓人聽到有生命的鼓聲。10月18、19日於台灣戲曲中心大表演廳，10月25、26日在衛武營戲劇院演出。

此外，11月1日「青年展演平台《水瓶魂》」，由張旭（打擊）、戴瑋（二胡）於戲曲中心小舞台共呈；《NCO FUN國樂》，將於11月22、23日在花蓮文化創意產業園區，分別呈獻《白賊七》繪本音樂會，以及彰顯客家女性精神的《藤纏樹》；最後是12月20日的「NCO器樂大賽—2025《無懈可擊》打擊新秀選拔」決選音樂會，於戲曲中心大表演廳展現人才培育成果。詳詢「台灣國樂團NCO」臉書。

