【藝術文化】瑪麗亞．哈薩比《此時此地》 以慢身體挑戰快時代

瑪麗亞‧哈薩獨舞作品《此時此地》挑戰身體「慢動作」極限。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心主辦的2025台北藝術節推出的節目之一《此時此地》（On Stage），邀請國際藝術家瑪麗亞．哈薩比（Maria Hassabi）於9月27、28日在北藝中心球劇場帶來最新獨舞作品，邀請觀眾在快節奏的當代環境中，重新體驗觀看的本質。

北藝中心表示，哈薩比出生於賽普勒斯，現居紐約與雅典，身兼編舞家、表演者與視覺藝術家。她長期遊走於美術館、劇場與公共空間之間，實驗「現場身體」、「靜止影像」與「雕塑物件」的張力，作品橫跨裝置、雕塑、攝影與錄像等領域。其代表作之一《PLASTIC》（2015-16），便讓表演者以幾近靜止的速度，在美術館公共空間持續數小時移動，直接介入觀展動線，模糊藝術品、觀眾與日常之間的界線。這種「活雕塑」形式，是她長期的藝術核心實驗。

請繼續往下閱讀...

《此時此地》全長近１小時，幾乎去除所有外部舞台效果，沒有音樂、燈光與服裝干擾，僅以身體本身建構感知。哈薩比獨自站在鏡框式舞台最前方，以「靜止」與「減速」技巧，從古典雕塑到流行文化姿態，再到日常生活動作，逐一轉換。這些動作宛如逐格影像般緩慢流動，形成一場「影像遊行」。在拉長的時間中，呼吸、肌肉張力、保持平衡時的顫抖皆被放大，挑戰舞蹈「短暫性」的既定印象。

《此時此地》邀請觀眾「耐心」凝視舞者緩慢的轉換過程，捕捉日常被忽略的細節，引導觀者自問「如何看、如何感受、如何被觀看」，以緩慢和靜止對抗資訊過載的時代慣性。詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法