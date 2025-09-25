【家庭plus．生活大補帖】藏 是種溫柔選擇

圖／達志影像

文／Cindy

幾年前的我，總覺得凡事都應該分享：孩子的童言童語、生活的點滴日常，甚至陽光灑落窗台的角度，只要感覺美好，就想拍照、寫字，上傳社群平台。有時是想記錄，有時其實也期待著一些讚與共鳴。

直到有一次，與久未見面的朋友重逢，她半開玩笑地對我說：「妳過得好精采啊，我都不太敢看妳的動態，看了只覺得自己過得太單調。」那一瞬間，我笑著應對，心裡卻泛起微微的不安。我開始想：我到底是為了自己記錄，還是為了被看見？原來，連最日常的分享，有時也可能無意間成為他人的壓力。

請繼續往下閱讀...

回想那段分享欲旺盛的時期，每一次出遊我都拍下十幾張照片精挑細選，再搭配一句看似輕描淡寫，其實斟酌許久的文字。我會記錄女兒在鋼琴上的每一次進步、料理端上桌時的賣相、夫妻之間的小默契──彷彿生活中每一份細小的快樂，都需要被「展示」出來才算數。後來，我漸漸發現：分享本身沒有錯，但若是分享成了證明自己的手段，那就容易失焦。當我開始把快樂收進心裡、把成就分享給自己，而不是渴望他人的肯定，反而感受到更純粹的幸福。那是一種「我知道就好」的安定感，而不是「希望你們知道」的焦慮感。

後來的我，慢慢開始練習「藏」。不是刻意隱藏什麼，而是不再那麼急著表達與展示。我把生活收進日記本，而不是發在動態裡。女兒每次考完試，不論成績如何，我總會在廚房為她準備一頓她喜歡的飯菜。有時是一碗熱騰騰的牛肉麵，有時是一盤她愛的甜點。不是因為她表現得多好，而是因為她努力過、辛苦過，值得被好好安慰。這些溫柔的犒賞，我從不需要拍照上傳或寫下標題。只要她吃得開心，就覺得這就是我最真實的表達。

我也學著藏住脾氣，但那並不是來自忍耐或壓抑，而是來自理解。我從不會因為女兒做錯什麼就對她發火。如果她做出一些別人眼裡「惹人生氣」的事，我總是先問：「她怎麼了？她是不是累了？有什麼難以承受的？」我陪她一起找出原因，陪她一起想辦法改變現況。這樣的過程，讓我一次次看見，不只是她在成長，我也在修正自己對孩子的想像與標準。

我從不把自己放在「媽媽就是對的」的位置，而是把自己放在她的身邊，像朋友一樣陪她走過難處。

還有一種「藏」，是藏住對人的期待。年輕時我總希望別人能理解我、照顧我、給我溫暖；但一路走來才明白，期待愈多，失望也會愈深。現在的我，學會把希望放回自己手上。想被愛，就先愛自己；想被理解，就先學著理解別人。少一點指望，生活反而過得平靜許多。

有人說藏是一種防備，但我覺得藏是一種柔軟。它不是將自己隔離，而是讓我在過度喧囂的世界中，為自己保留一點安靜的空間。不是什麼都不說，而是知道該對誰說；不是什麼都不做，而是選擇何時做、怎麼做。

如今的我，話變少了，社群也安靜了，生活看起來也許平凡無奇，但我的心變得更寬、更穩。我不再需要證明什麼，也不再在意別人的目光。真正的富養自己，不是物質的堆疊，而是精神的舒展；不是外在的華麗，而是內在的平和。

這樣的「藏」，讓我活得更像自己，也更能接納自己。它不是逃避，而是一種清醒；不是壓抑，而是一種力量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法