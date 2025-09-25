自由電子報
【家庭plus．親子會客室】書桌宇宙基地

2025/09/25 05:30

書桌宇宙基地書桌宇宙基地

文／朱家賢

我曾無數次想整理兒子的書桌。那張桌子就像剛經歷戰爭──書堆如山、筆記本攤成花、還有一根不知道是哪來的羽毛插在杯子裡。

有次他出門補習，我終於忍不住動手，才翻了三本書，就聽到門口傳來驚呼：「媽！你動我桌子了？」我嚇了一跳，他像神聖領地被踐踏似的，氣得眼眶發紅。

我愣住了，原本以為我是在幫他，沒想到是侵犯。

隔天，我決定來好好「觀察」那張桌子。數學公式手抄本夾著動漫貼紙，英文課本上畫著吉他和宇宙飛船，還有一個小罐子，裡面竟是曬乾的四葉幸運草。

原來，那不是亂，是他的邏輯。他把喜歡的世界，一層層堆在那小小桌面。那是他的宇宙，有星辰、有邊界、有暗物質般的情緒，也有我從未理解的創造力。

我不再想「整理」那張桌子，而是學著問他：「你這本畫成這樣，是在想什麼故事？」他竟開心跟我聊了半小時。

我才明白，與其當一位清潔員，不如當一位旅人，去參觀孩子打造的宇宙，甚至，偶爾被邀請登艦同行。

