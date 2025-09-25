限制級
【家庭plus】我家的餐桌
圖／娜女子
共餐人數：1人
菜色說明：幾年前疫情來襲時，被迫從外食族「進化」為自炊派，才發現，原來一小時的用餐時光，背後藏著兩三個小時的「備戰」與「收尾」。面對琳瑯滿目、沒有標籤就叫不出名字的食材，到廚房裡與油煙、菜渣奮戰，每次都像是一場修行。一連串的過程，讓人深刻體會爸媽的愛。
現在離家獨立生活，總懷念爸媽的廚房，那裡從來沒人催促收拾，也沒人抱怨；總是用最溫柔的方式安排好一切，原來，在他們無微不至的愛之下，我早被寵成「飯來張口」的公主。從自炊中體會到他們的辛勞，不僅是學會如何做飯，更感受到那份無聲的愛。
每當廚房鏗鏗鏘鏘聲音響起時，心裡那盞溫暖的燈也亮起，感念著那份愛與包容。（文、圖／娜女子）
