晴時多雲

藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/09/25 05:30

圖／娜女子圖／娜女子

共餐人數：1人

菜色說明：幾年前疫情來襲時，被迫從外食族「進化」為自炊派，才發現，原來一小時的用餐時光，背後藏著兩三個小時的「備戰」與「收尾」。面對琳瑯滿目、沒有標籤就叫不出名字的食材，到廚房裡與油煙、菜渣奮戰，每次都像是一場修行。一連串的過程，讓人深刻體會爸媽的愛。

現在離家獨立生活，總懷念爸媽的廚房，那裡從來沒人催促收拾，也沒人抱怨；總是用最溫柔的方式安排好一切，原來，在他們無微不至的愛之下，我早被寵成「飯來張口」的公主。從自炊中體會到他們的辛勞，不僅是學會如何做飯，更感受到那份無聲的愛。

每當廚房鏗鏗鏘鏘聲音響起時，心裡那盞溫暖的燈也亮起，感念著那份愛與包容。（文、圖／娜女子）

