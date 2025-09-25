自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 作家專訪

【自由副刊．書與人】 非常屬於我 － 湖南蟲談《水鬼事變》

2025/09/25 05:30

湖南蟲推薦可以搭配《水鬼事變》服用的三張專輯：《只愛陌生人》、《飛行器的執行週期》和《Ghost Stories》。湖南蟲推薦可以搭配《水鬼事變》服用的三張專輯：《只愛陌生人》、《飛行器的執行週期》和《Ghost Stories》。

專訪◎孫梓評 圖片提供◎湖南蟲

【自由副刊．書與人】 非常屬於我 － 湖南蟲談《水鬼事變》湖南蟲說，擔任記者採訪時，經常需要直立面對攝影做為測光使用。
（王漢順攝影）

穿自製手繪小新寬版白T，淺藍色牛仔褲，甫離開九年記者工作的湖南蟲（1981-），談他睽違六年的詩集《水鬼事變》，從訪問者變成受訪人，是否略感尷尬？「比較尷尬的，應該是要談自己的詩。」據說他人物專訪的教養是，最重要的問題不會出現在訪綱，也最好不要說「那我要開始錄音囉」，但求行雲流水一氣呵成，那麼，記者經驗常反饋於寫作嗎？「因為我很宅，如果不是這份工作，很多地方這輩子不會去，很多人絕對不會發生對話。」被動拓寬著「陰影可及的範圍」，最大震撼是「到過很多難以想像的現場」，哪怕現在還未必能把某些報導之外的私人感受清楚表達，「但那一定會內化成一些什麼。」

湖南蟲詩集《奶油事變》（已絕版）和《水鬼事變》。湖南蟲詩集《奶油事變》（已絕版）和《水鬼事變》。

經驗值增加與視野更開闊，是來自工作的正面浸染，而幾乎每篇稿子都得經過層層「調教」，則彷彿一堂長達九年的作文課，勢必也滲進寫作，「尤其散文跟報導形式相近，特別受影響，但詩是另外一件事，除了少部分題材的取得，好像很難因為工作的訓練，就改變我寫詩的風格。」雖然宣稱「不管什麼時候都不會說自己是詩人」，但被退稿退到「說放棄要放哪裡」時，幽幽浮上心頭的聲音是：「我要寫自己的東西。」讓想像力奪權，無須禁受他人修改，遑論各種審查聲音，只對內心的天氣負責――詩，大概即是那種「非常屬於我」之物。

【自由副刊．書與人】 非常屬於我 － 湖南蟲談《水鬼事變》湖南蟲說：不知道是什麼吸貓的體質，受訪者家裡有貓時，常常會跑到我身邊討摸，讓人感覺世界很美好。
（王漢順攝影）

幻覺動物，一種美學

湖南蟲寫作《水鬼事變》時，經常看張繼琳的詩集，尤其是「破殼系列」，羨慕他的放鬆和任性。湖南蟲寫作《水鬼事變》時，經常看張繼琳的詩集，尤其是「破殼系列」，羨慕他的放鬆和任性。

《水鬼事變》出版前約半年，「我寫了一些東西，很像實驗品，直接交給出版社的話，有點太瘋狂了。」話雖如此，「我又覺得那些東西沒被看到有點可惜。」類似限量單曲／概念EP，湖南蟲先與兩間獨立書店合作印製少量《奶油事變》，寫各種生活中的塗抹與被塗抹，是某些「隨機排序／就很美」的往事，是各種「保持變態／才能春暖花開」的能動性。書頁前折口上，有別於常見的作者簡介，取而代之是一首〈水鬼前世〉，暗示著下一場事變。

黃翊與庫卡在台大遊心劇場重演，催生了〈庫卡〉。黃翊與庫卡在台大遊心劇場重演，催生了〈庫卡〉。

一次障礙者表演藝術團體採訪時，湖南蟲首次聽聞了莊子筆下的「渾沌」，心生一念，希望藉由「水鬼」展開與一系列想像生物的對話。然而此處所稱「水鬼」，卻未必是民間信仰中淹溺於水中的冤魂，亦非過往敵軍對峙、暗夜摸哨的蛙人，「我覺得『水』非常自由，說得色情一點好了，假設今天我是水，我可能變成●●●●●洗澡的水，也可能變成▲▲▲喝下的水。」為保護當事人，此處消音，「水的特性給我一種鬼魅的感覺，它可以出現在任何地方的能力讓我很羨慕。」因此，藉由這原創角色，一一點名了巫師、河童、青蛇、海妖、狼人、雪人、盤古、葛奴乙、言靈、貞子……水鬼不是無緣無故煉成的，被召喚的對象也不是非親非故，「在對話過程中，我可以更確定水鬼（或者我），是怎麼看待一些事情的。」

台南人劇團的《愛情生活》催生了〈賤狗〉和〈愛貓〉，感謝劇作家許正平、演員杜瑋哲和楊迦恩。台南人劇團的《愛情生活》催生了〈賤狗〉和〈愛貓〉，感謝劇作家許正平、演員杜瑋哲和楊迦恩。

那我懂你意思了。蔡明亮電影裡常見大口喝水的人，水從浴室漸漸淹滿整個公寓，無出口的欲望，微暗微亮、難以被一個吻饜足的心。

JADE演唱會其中一個背景特效，是主唱嘟嘟站在水缸裡逐漸被水淹沒，也加強化了《水鬼事變》想使用「水」做為其中一個意象的信心。JADE演唱會其中一個背景特效，是主唱嘟嘟站在水缸裡逐漸被水淹沒，也加強化了《水鬼事變》想使用「水」做為其中一個意象的信心。

至於「事變」，「其實就是事情發生了一些無法預測的改變。」明明是人，偏偏扮成來去自如的鬼；以為可以同歸，終究走成殊途；如何持續回到書寫，但又毅然從慣性中離開？

「還是，你只是很直覺地使用『事變』這兩個字？」

「我覺得直覺還滿重要的。」

病著那時，借來一用

第三本詩集了。當湖南蟲還不是湖南蟲的時候，除了散文，也寫小說。差一點就出版短篇小說集。然而事情發生了一些無法預測的改變。不知道是不是因為「散文會透露太多不只是細節的部分」或「小說我也覺得很赤裸，因為虛構反而會讓你更大膽附身某個角色，寫出自己心裡所想」，結論就來到「詩才是最安全的」。因此，可以很放心把貼身私密的事件全放進詩裡？「比方說〈我們約下午一點鐘〉很明確就是我去約一個我喜歡的人出來吃飯的過程，如果寫成散文就很可怕啊。」寫詩，剝除了較多事件，只留下一點點像骨幹或脊椎的線索。那麼，當來到「曾經易燃，如今是炭／是灰」的階段，還可以怎樣寫詩？

「我寫上一本時，還非常謹小慎微，希望精緻一點，保留那些靈光乍現，可是《水鬼事變》我很希望是原始的、沒有打磨過的。」把自己灌醉的方式，居然是瘋狂閱讀張繼琳四本「自作自受」出版的詩集《泥巴》、《雜草》、《野花》、《瓦片》。「他很厲害的是一種自信的態度，有些詩就像日記，直接寫出朋友本名，內容常是無聊而尋常的事情，我非常愛這四本，簡直是散漫到讓人激賞的地步。」粉絲告白一發不可收拾，「我真的是很愛他，他真的太厲害了！因為張繼琳就有這個本事，讓大家覺得，這些詩是可以成立的。我可說是有意識地去模仿他的那種態度吧。」

具體成果是我們確實得到了一本聲調具備彈性、姿態放鬆不羈的現代詩。「比方說我寫〈病著那時〉，就很誠實把自己生病的樣子盡可能完整拍下，它想變成長句我就保留長句，不會企圖不斷修改它，修到最後反而失去了某種原始的滋味。」

已知用火，可以色色

鯨向海十五年前曾誠實坦露：「寫詩數年，我只是偶爾想對整個時代的黑箱輕輕說，偷偷地說：『詩的本質是遊戲……』」於是深情搖晃了「這個時代要盛產的果實」。果然，在「做自己」的路上，「遊戲」總是不能缺席的。因此，《水鬼事變》除了以良好的結構照料了習慣「邊寫邊想」的發展，或借來網路流行語「已知用火」、「可以色色」增添當代氣息，也寫如今生活中占比頗重的妹妹的兩個「孩子」，寫因為觀賞黃翊與機器人共舞的《庫卡》、周東彥VR短片《霧中》、許正平劇作《愛情生活》而有的感悟，更不無玩心地加入了充滿強迫症氣氛的〈捏氣泡紙〉（整個頁面是嗶嗶啵啵的圈圈），或嵌入月亮盈缺，或每行句首都出現表情符號，甚至，無以為繼（連張繼琳也失效）的時刻，也試過看看AI能否派上用場，「結果AI給出的五個句子跟我的詩完全是一個斷層。詩裡最幽微的部分，AI沒辦法掌握到，所以就覺得還算安心吧――至少自己寫詩，還沒有被AI取代。」

訪綱上最後一個問題：「那麼，你覺得你寫的每一首詩都是情詩嗎？」

湖南蟲說：「還真的沒辦法鐵齒地說不是。確實我好像總是會有一點點在向想像中的讀者或想致敬的作品告白，不見得是愛情，那是一種情感的驅力，而不只是單純想著我要寫一首詩來得獎，這些字因此才有了溫度。」●

