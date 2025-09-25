【自由副刊】 阿布／在舊貨店

◎阿布

◎阿布

要了解一座城市的底蘊，或許可以走進舊貨店裡逛逛。

舊貨堆積著灰塵也沉澱著時間，是消費主義的貝塚，都市裡的考古學。店裡最多的是衣服──各種身形size、各種穿搭風格，大眾的多些小眾的少些，但舊貨店均一視同仁，在這裡皆能容身。我經過男裝區時，總愛翻覽那些長版大衣。它們通常領口袖口都有磨損痕跡了，大多樣式老派，但偶爾可找到用料好、剪裁優雅的大衣，翻開內裡，果然是有牌子的。想像上一位主人大約是位敦厚的老紳士，這件大衣可能是他年輕時候珍而重之地買下，為他擋了幾十年的風與雪。

請繼續往下閱讀...

繞過擺放廚具、餐具、電器用品的貨架，我的下一站通常是玩具區。玩具區裡五花八門，可能找得到整組幾乎全新的原木軌道，也有些娃娃不知道過了幾手，舊得幾乎要進垃圾堆。但這裡新陳代謝的速度高得嚇人，過幾天再去一趟，玩具都不一樣了。孩子們長大得太快了，玩具跟不上；但幸好，永遠會有更年輕的孩子把他們的舊玩具帶回家，繼續愛著。

在多倫多的舊貨店，幾乎什麼都有人捐，也什麼都有人撿。捐跟撿之間以默契達成了動態平衡，物品就在不同的人手中流轉，彷彿一種見證：無論是什麼樣的身材、品味、生活形態，都能夠在這裡找到被好好珍惜、安放的所在。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法