◎陳逸勳

巫婆說，話題聊死的那一天，就會把我變成一條狗。什麼狗？吉娃娃吧，巫婆說，「不可能是狼犬。」

笑死。

掛掉電話以後，這一晚我懷著這份詛咒失眠，我知道巫婆跟我玩真的。當深夜變得冗長，我輾轉反側，思考這些年在遠距交往的過程裡，話題是否真有半死不活的趨勢。壓了一夜枕頭，我不斷反省是在哪裡出包的，我黑眼圈變重。

想起交往前的聊天，話題也不算糟吧：追巫婆的時候拿各種靈異事件開玩笑──通往地府的學校電梯、十二點就繞不出的禮堂，或是摸大門的石敢當，這學期就會被當掉的故事。我說我可不敢再碰了，巫婆被逗樂！

話題像我褲襠裡的蛇，不可冒犯的領域都被入侵了。我們開始聊喜歡的韓劇、聊主角接吻是否呼吸、聊閉氣、聊到泳池去，聊去哪裡的光害最低，聊角落，聊進身體裡──「這裡嗎？」「不，下面那裡。」蛇竄進舒適的暖窩，爬往春天的夢，一段時間裡，無比刺激。

渴望刺激，也愈來愈能掌握虛構。「我跟妳說，我們營區的黑貓有陰陽眼喔……」聊動物，不能聊當兵。「我跟妳說，我朋友搞上的小三居然是我同事欸……」出社會工作，要能加油添醋，言情的小說家是我。（而那個朋友也是我）

話題起承轉合，摻雜了真的祕密，騙巫婆的感覺真、刺、激。

我甚至打開入口網站，命令AI幫忙扯謊，我付費購買的小聰明會告訴我：要不要我幫你針對出軌不被發現的方式，再落三個故事，讓你可以直接挑一個去說？

我稱讚AI，既聰明又乖。

我複製了故事，卻忘了罪惡感。

所以隔天起床，照鏡子的時候，我追著自己屁股繞啊繞啊繞！●

