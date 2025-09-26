自由電子報
自由藝文
【藝術文化】台灣豫劇團歲末雙戲 上演謊言與真理的對決

2025/09/26 05:30

《求你騙騙我》由林文瑋飾演金登科（左）、蕭揚玲飾演金妻。（台灣豫劇團提供）《求你騙騙我》由林文瑋飾演金登科（左）、蕭揚玲飾演金妻。（台灣豫劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕傳藝中心台灣豫劇團推出2齣風格迥異的新作《求你騙騙我》與《陳三兩爬堂》，分別由林文瑋與謝文琪領銜主演，展現劇團的傳承能量，並以戲曲回應當代社會真假難辨的處境。《求你騙騙我》將於11月29日、《陳三兩爬堂》將於30日，在台灣戲曲中心大表演廳演出。

《求你騙騙我》描寫林文瑋飾演的書生金登科於貧困中誤入騙局，在妻子的巧意安排下成為「神算金」，起初只是為了討回米糧的小小謊言，後來卻像謠言一般迅速擴散，讓他被輿論推上神壇，甚至被延請入宮追查國寶。劇情透過一位平凡書生在謊言鋼索上掙扎求生的故事，諷刺盲從與對「大師」的迷信，映照出現代社會中真假顛倒的現象。

《陳三兩爬堂》則以法庭為舞台，講述謝文琪飾演的才女陳三兩如何在不公審判中奮力求生。陳三兩雖淪落風塵，卻不願屈從命運，她憑藉博學與辯才，面對收賄貪官，層層揭穿權力偽裝，並以「雙手同寫梅花篆字」的絕技震懾全場，展現古代女性勇於抗爭的精神，也讓觀眾思索現代人如何在不公環境中為自己發聲。

台灣豫劇團指出，在AI與假消息盛行的時代，台灣豫劇團以「真與假的終極較量」為題，推出雙戲，金登科與陳三兩的故事，一個選擇以謊言自保，一個堅持以真理爭取公道，呈現人在極端處境中的不同抉擇。演出詳詢OPENTIX與台灣豫劇團官方臉書。

