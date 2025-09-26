【藝術文化】文策院長王敏惠媒體茶敘 將以商業化為核心建構系統支持

文化內容策進院昨（25）日舉行媒體茶敘，由新任院長王敏惠（左）與董事長王時思（右）出席與媒體對談。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院昨（25）日舉行媒體茶敘，由新任院長王敏惠與董事長王時思出席。王敏惠強調，未來3年內，希望透過自己多年來在財務與文化投資領域累積多年的專業，協助文策院在投資決策上朝向更商業化、更貼近市場與產業需求的方向前進。

王敏惠表示，台灣內容產業以微型公司為主，資本額500萬元以下占比逾8成，且以專案募資為主，營運體質與管理能量受限；在高度國際競爭與受眾習慣快速轉變下，未來文策院將透過投資機制與市場導向的「商業化」路徑為核心，協助產出貼近觀眾的作品並擴大通路。王時思並補充，未來投資評估將趨嚴格，投資案會與過往紀錄連動，若有不良紀錄恐將面臨減資甚至不予投資，藉此培養管理紀律。

王敏惠提出5項重點：第1，「大小分流」，依產業成熟度與規模配置不同資源；第2，強化投資評估與政策銜接，更對接市場，以商業計畫說話；第3，把散點資源從點連成線，進而形成面，如人才培訓、內容孵化、國際曝光、募資銜接，形成系統支持；第4，鏈結民間資本與大企業參與，國發基金採「相應對投」；第5，在資源有限下「聚焦排序、有效分配」，提升管理與執行效率。

