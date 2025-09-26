自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文策院長王敏惠媒體茶敘 將以商業化為核心建構系統支持

2025/09/26 05:30

文化內容策進院昨（25）日舉行媒體茶敘，由新任院長王敏惠（左）與董事長王時思（右）出席與媒體對談。（文策院提供）文化內容策進院昨（25）日舉行媒體茶敘，由新任院長王敏惠（左）與董事長王時思（右）出席與媒體對談。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院昨（25）日舉行媒體茶敘，由新任院長王敏惠與董事長王時思出席。王敏惠強調，未來3年內，希望透過自己多年來在財務與文化投資領域累積多年的專業，協助文策院在投資決策上朝向更商業化、更貼近市場與產業需求的方向前進。

王敏惠表示，台灣內容產業以微型公司為主，資本額500萬元以下占比逾8成，且以專案募資為主，營運體質與管理能量受限；在高度國際競爭與受眾習慣快速轉變下，未來文策院將透過投資機制與市場導向的「商業化」路徑為核心，協助產出貼近觀眾的作品並擴大通路。王時思並補充，未來投資評估將趨嚴格，投資案會與過往紀錄連動，若有不良紀錄恐將面臨減資甚至不予投資，藉此培養管理紀律。

王敏惠提出5項重點：第1，「大小分流」，依產業成熟度與規模配置不同資源；第2，強化投資評估與政策銜接，更對接市場，以商業計畫說話；第3，把散點資源從點連成線，進而形成面，如人才培訓、內容孵化、國際曝光、募資銜接，形成系統支持；第4，鏈結民間資本與大企業參與，國發基金採「相應對投」；第5，在資源有限下「聚焦排序、有效分配」，提升管理與執行效率。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應