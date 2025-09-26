【家庭plus．生活停看聽】囍茶宴 品味人生

圖／達志影像

文／潔方

抽屜角落一只藏青色荷花小布袋，上面印了紅色「囍」字，字跡已明顯褪色，拉開一看，柴燒的灰藍色茶盞勾起那場別開生面的囍茶會記憶。

新郎、新娘同為茶藝愛好者，決定在茶藝館舉辦結婚囍宴，與會一同分享喜悅的好友，每人都得了一個小禮物，一只杯子、一兩茶葉，用個手工小布袋裝著，既別緻又討喜。



囍茶宴上準備了四種不同茶葉供親友品茗，第一個茶席是文山包種茶，茶葉的外觀呈條索狀，泡出來的茶湯顏色帶著淡淡黃綠色，入口的滋味香氣清爽清新可人。像是初戀時的小曖昧，隱隱約約、若有似無，淺嘗即心動。

接下來進入熱戀席阿里山茶，經過愛情的揉捻、暖心的烘焙，茶葉外觀已呈半球型，你儂我儂緊緊圍繞，適當的水溫泡出蜜金色的茶湯，氣味高雅秀香、入喉溫潤回甘。心心相印的兩人，磨去彼此稜角，連空氣都是甜的，戀愛讓一切變美好。

婚姻家庭席選用日月潭紅茶，此時的茶湯顏色已呈紅褐色，加入柴、米、油、鹽、醬、醋、茶的婚姻生活，不再只是單純的兩人世界，雙方的家人、新生的小生命、家庭的責任與義務交織成微微的澀口味。婚姻生活調適得宜，就如紅茶可加入蜂蜜、檸檬，變成清涼解渴的檸檬紅茶，加入牛奶成為香濃可口的奶茶，人手一杯的珍珠奶茶則是圓滿婚姻的最佳比例。

老年空巢席準備陳年普洱，存放得宜的普洱越陳越香，隨著時間、空間緩慢發酵著，經過熱水洗禮，茶湯滋味醇厚誘人，喝來生津解膩。融合生活的智慧，老夫老妻亦老友，一碗清粥、一碟醬菜，悠悠歲月，三生緣定。沒有酒酣耳熱起鬨敬酒，只有淡淡茶香細細品味這人生甘露。

新娘身穿鳳冠霞帔，鳳冠上蓋著紅喜帕，長裙下露出紅色的繡花鞋，新郎當然是長袍馬褂瓜皮帽，坐在茶藝館內唯一的紅眠床上，新郎掀起新娘的紅喜帕，兩人飲下交杯茶，象徵永結同心，吃下店家準備的蜜紅棗，意喻早生貴子，再來一口百合蓮子羹，就是百年好合，共食一條韭菜柴魚卷，非得要長長久久。

那場獨一無二的囍茶宴，四道茶席喝出人生不少況味，由淡轉濃的茶湯慢慢釋出人生不同階段的滋味，讓茶說故事，大夥喝得頭頭是道，恰如「如人飲水冷暖自知」，在發酵、焙火不同的茶湯中，各自品味生活。

在炎炎夏日喝著我最愛的東方美人茶，這茶需經小綠葉蟬啃食過，才能做出帶有蜜香味，茶湯色澤如琥珀般的香檳烏龍，猶如淬煉過的人生，才能彰顯其生命的厚度。

一碗茶湯，果真是道盡人間大小事。

