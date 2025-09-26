自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】囍茶宴 品味人生

2025/09/26 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／潔方

抽屜角落一只藏青色荷花小布袋，上面印了紅色「囍」字，字跡已明顯褪色，拉開一看，柴燒的灰藍色茶盞勾起那場別開生面的囍茶會記憶。

新郎、新娘同為茶藝愛好者，決定在茶藝館舉辦結婚囍宴，與會一同分享喜悅的好友，每人都得了一個小禮物，一只杯子、一兩茶葉，用個手工小布袋裝著，既別緻又討喜。

囍茶宴上準備了四種不同茶葉供親友品茗，第一個茶席是文山包種茶，茶葉的外觀呈條索狀，泡出來的茶湯顏色帶著淡淡黃綠色，入口的滋味香氣清爽清新可人。像是初戀時的小曖昧，隱隱約約、若有似無，淺嘗即心動。

接下來進入熱戀席阿里山茶，經過愛情的揉捻、暖心的烘焙，茶葉外觀已呈半球型，你儂我儂緊緊圍繞，適當的水溫泡出蜜金色的茶湯，氣味高雅秀香、入喉溫潤回甘。心心相印的兩人，磨去彼此稜角，連空氣都是甜的，戀愛讓一切變美好。

婚姻家庭席選用日月潭紅茶，此時的茶湯顏色已呈紅褐色，加入柴、米、油、鹽、醬、醋、茶的婚姻生活，不再只是單純的兩人世界，雙方的家人、新生的小生命、家庭的責任與義務交織成微微的澀口味。婚姻生活調適得宜，就如紅茶可加入蜂蜜、檸檬，變成清涼解渴的檸檬紅茶，加入牛奶成為香濃可口的奶茶，人手一杯的珍珠奶茶則是圓滿婚姻的最佳比例。

老年空巢席準備陳年普洱，存放得宜的普洱越陳越香，隨著時間、空間緩慢發酵著，經過熱水洗禮，茶湯滋味醇厚誘人，喝來生津解膩。融合生活的智慧，老夫老妻亦老友，一碗清粥、一碟醬菜，悠悠歲月，三生緣定。沒有酒酣耳熱起鬨敬酒，只有淡淡茶香細細品味這人生甘露。

新娘身穿鳳冠霞帔，鳳冠上蓋著紅喜帕，長裙下露出紅色的繡花鞋，新郎當然是長袍馬褂瓜皮帽，坐在茶藝館內唯一的紅眠床上，新郎掀起新娘的紅喜帕，兩人飲下交杯茶，象徵永結同心，吃下店家準備的蜜紅棗，意喻早生貴子，再來一口百合蓮子羹，就是百年好合，共食一條韭菜柴魚卷，非得要長長久久。

那場獨一無二的囍茶宴，四道茶席喝出人生不少況味，由淡轉濃的茶湯慢慢釋出人生不同階段的滋味，讓茶說故事，大夥喝得頭頭是道，恰如「如人飲水冷暖自知」，在發酵、焙火不同的茶湯中，各自品味生活。

在炎炎夏日喝著我最愛的東方美人茶，這茶需經小綠葉蟬啃食過，才能做出帶有蜜香味，茶湯色澤如琥珀般的香檳烏龍，猶如淬煉過的人生，才能彰顯其生命的厚度。

一碗茶湯，果真是道盡人間大小事。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應