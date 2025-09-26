【家庭plus．微幸福案內】社區小祭典 體驗生命活力

社區小祭典不分男女老少都能參加，是任何人都能享受自己為主角的舞台。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

夏秋是日本各種節慶祭典最多的季節，我看過不少被列入世界文化遺產的祭典，規模宏大的山車燈籠豪華絢爛，產生視覺上夢幻光景，讓人感受到數百上千年歷史傳承以及地方凝聚感的強韌，但最令人覺得幸福安心的，還是街坊間鄰居辦的小型祭典，尤其在東京大都會裡，還能隨時邂逅許多上班族及地區孩子參與的祭典，更有親近感，貼身體驗生命活力，以及居民分享喜悅與理解的一體感！

雖說祭典並非每天都有的日常體驗，但住家附近的寺社就比較有現實生活感，即使沒參加抬神輿或吹笛、敲大鼓演奏等，只是跟著打拍子跳兩下，也都能感受到大家發光發亮的眼神與表情，覺得自己也能成為小祭典的演出者之一，參與感強烈，就算只是觀看而跟著吆喝兩聲，都覺得五感獲得刺激，跟在場的人交流了。祭典是讓所有來訪者也覺得自己成了主角的舞台，魅力無窮！因此許多日本人只要聽到「祭！matsuri！」就會熱血沸騰，有許多人為了守護當地傳統祭典而獻出相當心血。

人原本就喜愛有季節限定感的事物，祭典就是如此，日本夏天的祭典大多是為了祈願擊退病疫或慰靈，主要如盂蘭盆舞、煙火大會等，秋天則是對於收成感謝為主，原本是鄉下農林漁鄉地區的祭典，現在都會區也發展同樣模式祭典。從孩提時代到青春期，乃至為人父母或祖父母，祭典的聲音色彩未曾退散，深植在日本人的基因裡，超越世代觸動人心，每個人都能從祭典帶回不同的餘韻，增加對社區的認同。

祭典也最能振奮人心，許多受災地區如能登半島，就靠石川縣府募集許多營運高手及志工來恢復半島各處切籠祭，藉此鼓舞、強化凝聚感並振興地方！

社區小祭典禁忌少，不像許多歷史悠久的祭典，儀式性過度沉重，至今還有很多忌諱，如不讓女人或服喪者參加等，封閉性依然高。社區小祭典雖然人數不多，盡力維持傳統，但開放給女人或外國人參加，讓祭典更具多樣性、娛樂性更強，歡樂聲更多。我也愛跟祭典同時出現的御好燒、炒麵攤販傳來的氣味，屋台（路邊攤）文化也是庶民生活珍貴部分，平添熱氣與感動。尤其在數位虛擬充斥而動盪不安的時代，祭典能照常不變舉行，富含和平的溫馨，格外幸福。

