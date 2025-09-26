限制級
【自由副刊】 田運良／遍植豐饒綠夢
◎田運良
．
才在長滿知識的書上，踮著腳
遠望著字句行間內茂密的綠意
那是片叢草地、還是荒僻原野
時光滴瀝著，千牆外望不見回聲
再更遠一點的歷史之盎然
才剛被戰亂撥弄撩擾
那裡可是在南國之南所鋪展的離離蔚蔚
．
不願意踐走雨後溼透的草地。
犁墾過的那曠野，沒有堆更高的奧義
綠夢上將布置成候鳥過境的棲留區
一如筆墨鋪展的籍冊和詩路
所以刻意繞道，千萬別踩踏
像避過一灘激濺的戰事
草地忘卻了遲遲不想越侵的原野足跡……
．
之於生命的清末民初——
自然生成、蓊鬱青翠、野蠻未刈過、
也可植夢，或是可四季耕寫的畦田園圃
雨前，或者孤獨南遷後的幾個季節
綠意褪盡的筆下，泛黃斑駁的稿紙上
書都已被昨日全都翻破了
到底還有沒有一片擰乾了淚的豐饒草地
等著被一輩子快意徜徉
