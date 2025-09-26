自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 田運良／遍植豐饒綠夢

2025/09/26 05:30

◎田運良◎田運良

◎田運良

才在長滿知識的書上，踮著腳

遠望著字句行間內茂密的綠意

那是片叢草地、還是荒僻原野

時光滴瀝著，千牆外望不見回聲

再更遠一點的歷史之盎然

才剛被戰亂撥弄撩擾

那裡可是在南國之南所鋪展的離離蔚蔚

不願意踐走雨後溼透的草地。

犁墾過的那曠野，沒有堆更高的奧義

綠夢上將布置成候鳥過境的棲留區

一如筆墨鋪展的籍冊和詩路

所以刻意繞道，千萬別踩踏

像避過一灘激濺的戰事

草地忘卻了遲遲不想越侵的原野足跡……

之於生命的清末民初——

自然生成、蓊鬱青翠、野蠻未刈過、

也可植夢，或是可四季耕寫的畦田園圃

雨前，或者孤獨南遷後的幾個季節

綠意褪盡的筆下，泛黃斑駁的稿紙上

書都已被昨日全都翻破了

到底還有沒有一片擰乾了淚的豐饒草地

等著被一輩子快意徜徉

