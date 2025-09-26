【自由副刊．愛讀書】 《不乖乖》

《不乖乖》

林巧棠著，時報出版

「乖」是家裡給的咒語。《不乖乖》是林巧棠（1989-）第一本切身的散文集，繼非虛構寫作《假如我是一隻海燕》、多本翻譯著作後，找回的自己的聲音。乖女孩的疼痛養成從家庭，至學校，至社會：一個回家像作客、父親缺席的客廳，一種被親戚揶揄的身形，一個女生被一群女生排擠，遊樂場的長女鬆手下墜；學鋼琴，補英文，交一個愛罵女朋友的男朋友，做一個無法拒絕問路的人。書分四輯，輯一「錯位」、輯二「惡意」、輯三「角落」，乖女孩一路努力找生存的位置，其間，書寫的信念從幼時一封悔過書長成多篇單向信；輯四「圍城夜奔」細寫三一八學運所歷，及其後的運動傷害；再後來她一度無法再寫，幸好，「那份感受像是一瞬間的光」引領著她，「文學並不僅僅是關於揭露，更是關於書寫及存有。」

（七味粉）

