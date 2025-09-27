自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．田舍生活】客餐廳合一 沙發OUT

2025/09/27 05:30

圖／王孟婷圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

近來台灣房市流行都會區的小坪數住宅，日本在簡約生活動線上，有將客廳餐廳二合一的邏輯，很適合小坪數住宅。

事實上不少日本人發現即便家裡很大，也很少使用客廳沙發，所以直接捨去沙發，改成只用地毯＋枕墊，於是日本家庭出現不少客廳無沙發的布局。

〈小空間大活用〉一張大餐桌 串起全家

多數現代人的日常，就是在用餐後，各自回房間處理自己的事務，客廳的功能慢慢變弱，於是餐廳客廳二合一的設計，有了一群實用型愛好者選用。

此類家具主打任何事都可以在餐桌完成，於是大大的餐桌圍繞的是放著沙發墊的椅子、長椅與單人椅的組合。餐桌既可以全家一起吃飯，也可以指導孩子作業，長椅的坐墊是沙發式，要躺要坐都沒問題。

上述的邏輯就是把餐桌椅日式生活化，而習慣席地而坐的族群，則是沿襲從前方式，一張大桌子，全家圍著這張桌子或躺或盤坐，桌子夠大，有人正在吃飯，另一個人也能同時在桌上使用電腦或畫圖寫字。

無論是桌椅式或是席地式，都是將家庭公用空間做成多合一，需要專心時就回自己房間，在日本這很傳統，卻意外地，超適合房價過高，而房子愈住愈小的現代。

〈餐桌為重心〉低重心桌椅 展開日式生活

一般人在傳統客廳空間多半是躺著，或盤坐沙發上呈現放鬆姿態，另外負責做家事的成年人，幾乎都在家中走動著，只有家人共餐時間或指導孩子之際會坐在一起。

但是改成客餐廳空間設計，全家圍著大餐桌為中心，座椅自選，活動自選，沒有沙發而讓家裡空間放大。餐桌高度為升降式，能配合任何生活需求，椅子的設計能旋轉或加上滾輪，桌椅高度有標準式或低重心兩類。

我個人因為身高不到160公分，直到嘗試過日本很受歡迎的低重心桌椅組，才能在完全靠背的情況下，讓腳自然垂放而完全碰地，從前標準高的座椅在用餐或工作之際，必須坐在座椅的前半，才能讓腳完全落地。

圖／王孟婷圖／王孟婷

〈跳脫傳統〉少了沙發 空間運用更自由

我個人只有工作和用餐時才維持坐姿，餘下時間確實如上述都在家中走動或躺臥，於是思考後成為無沙發一族。

以超大瑜伽墊做為客廳區，只用枕墊調整休閒姿勢，換季時會將瑜伽墊更換成大型日本墊式地毯，地板接觸面有止滑功能，厚度可以自選超厚型，表層地毯布層是用床單功能來組合，隨時可以更換清洗，當然最普通的吸塵器也都可以清潔，這項家用品完全能應對寒冬在家就想躺平的生活，也因此至今都沒有意願購入沙發。

我真的是託日本生活經驗之福，才發現自己平時完全不需要沙發，要說最棒的部分，就是家具變少，心情真的會清爽，整個地板都有沙發功能，清掃也更便捷，換個邏輯思考，家庭必需品就不會有沙發了。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

