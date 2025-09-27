【藝週末．城市散步】前進新北獨立書店！－8之1－小小書房

小小書房。

【編輯室報告】

書店店長貓手。

「很大」的新北市，又怎能缺乏個性強烈的獨立書店？今起兩天，將呈現八張風格殊異的臉，今日首先登場的是位於永和、三重、板橋的四間書店，分享著經營的苦樂，靈魂的遇合。

小小書房的咖啡桌。

■小小書房

小小書房出版的《小小生活》。

新北市永和區文化路192巷4弄2-1號

smallbooks.com.tw

請告訴我們書店的小歷史。

小小書房（下稱「小」，本篇內容由書店主人沙貓回答）：一間明年七月要滿二十歲的小書店，有書有貓有咖啡有讀書會有課程。

決定在新北市開設書店的原因是？

小：我住在永和。

請用一句話形容你心中的新北市。

小：超大。

開設獨立書店，最重要的一件事？

小：自由地賣書。

開設書店以來，最難忘的一件事？

小：越南報紙《四方報》後來出了集結版叫《英雄》，將近二十年前一本賣六百元。很貴。我們賣到快沒書了，剩最後一本，有天下午一個越南女孩打電話來請我們幫忙留這最後一本。付完錢之後，穿著洋裝、帶著遮陽草帽的她，把帽子、白手套脫下放在咖啡桌上，然後細細地、珍惜地翻閱眼前的那本大書。雖然現在手機很發達，《四方報》也停刊了，但我希望，這些對於書籍、資訊、知識的渴望與好奇，能夠一直傳遞下去。

書店中你最喜歡的一個角落？

小：書區裡的咖啡桌。因為我或客人常在這裡工作、看書、約朋友聊天。

請推薦書店內或新北市當地不可錯過的伴手禮。

小：跟永和有關、我們自己的出版品有《永和族群溯源》、《小小生活》；與小小有關的話，則是小寫出版的書籍。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新北市一日遊？

小：10:00頂溪捷運站一號出口騎Ubike。10:15世界宗教博物館。11:30保福宮參觀、祈福。12:00頂溪國小還車、步行至文化路美食街午餐。13:00小小書房。15:30楊三郎美術館。17:00世界豆漿大王喝豆漿到此一遊，還有力氣的話，可以再騎Ubike前往附近河灘地親水遊，或是前往樂華夜市繼續逛街。

