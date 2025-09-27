自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進新北獨立書店！－8之1－小小書房

2025/09/27 05:30

小小書房。小小書房。

【編輯室報告】

書店店長貓手。書店店長貓手。

「很大」的新北市，又怎能缺乏個性強烈的獨立書店？今起兩天，將呈現八張風格殊異的臉，今日首先登場的是位於永和、三重、板橋的四間書店，分享著經營的苦樂，靈魂的遇合。

小小書房的咖啡桌。小小書房的咖啡桌。

■小小書房

小小書房出版的《小小生活》。小小書房出版的《小小生活》。

新北市永和區文化路192巷4弄2-1號

小小書房出版的《小小生活》。小小書房出版的《小小生活》。

smallbooks.com.tw

請告訴我們書店的小歷史。

小小書房（下稱「小」，本篇內容由書店主人沙貓回答）：一間明年七月要滿二十歲的小書店，有書有貓有咖啡有讀書會有課程。

決定在新北市開設書店的原因是？

小：我住在永和。

請用一句話形容你心中的新北市。

小：超大。

開設獨立書店，最重要的一件事？

小：自由地賣書。

開設書店以來，最難忘的一件事？

小：越南報紙《四方報》後來出了集結版叫《英雄》，將近二十年前一本賣六百元。很貴。我們賣到快沒書了，剩最後一本，有天下午一個越南女孩打電話來請我們幫忙留這最後一本。付完錢之後，穿著洋裝、帶著遮陽草帽的她，把帽子、白手套脫下放在咖啡桌上，然後細細地、珍惜地翻閱眼前的那本大書。雖然現在手機很發達，《四方報》也停刊了，但我希望，這些對於書籍、資訊、知識的渴望與好奇，能夠一直傳遞下去。

書店中你最喜歡的一個角落？

小：書區裡的咖啡桌。因為我或客人常在這裡工作、看書、約朋友聊天。

請推薦書店內或新北市當地不可錯過的伴手禮。

小：跟永和有關、我們自己的出版品有《永和族群溯源》、《小小生活》；與小小有關的話，則是小寫出版的書籍。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新北市一日遊？

小：10:00頂溪捷運站一號出口騎Ubike。10:15世界宗教博物館。11:30保福宮參觀、祈福。12:00頂溪國小還車、步行至文化路美食街午餐。13:00小小書房。15:30楊三郎美術館。17:00世界豆漿大王喝豆漿到此一遊，還有力氣的話，可以再騎Ubike前往附近河灘地親水遊，或是前往樂華夜市繼續逛街。

圖片提供：小小書房。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應