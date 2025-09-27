【藝週末．城市散步】前進新北獨立書店！－8之3－歲月書屋

歲月書屋。

■歲月書屋

店主一號阿嬌。

新北市三重區正義南路86巷24號

歲月書屋有大長桌及數座沙發、單椅。

facebook.com/sweetimesbookstore

歲月書屋的手作商品。

請告訴我們書店的小歷史。

歲月書屋（下稱「歲」）：時藝多媒體在2023年9月承接空軍三重一村的營運，除保留眷村元素外，也規畫展覽、餐廳、酒吧，另以「歲月書屋」呈現眷村大客廳的角色，希望遊客在體驗眷村風情、吃美食看展覽之餘，也能駐足書店，感受書中歲月、閱讀時光之美。

請繼續往下閱讀...

決定在新北市開設書店的原因是？

歲：三重區人口密度極高，無任何一家大型連鎖書店、獨立書店亦屈指可數，一直讓當地閱讀人口引以為憾。歲月書屋除了滿足閱讀需求外，也希望以文創商品、咖啡茶飲，吸引在地居民及遊客能留在店內較長時間，藉以推廣及培養閱讀習慣。

請用一句話形容你心中的新北市。

歲：有無限可能在發生的活力城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

歲：書店最重要的始終是書籍銷售，雖然購買實體書籍的人愈來愈少，仍希望吸引更多人走進書店，即使只是喝杯飲料也有「來都來了」就翻翻書的可能，如果能「翻都翻了」，就帶回家慢慢看，就更好了。

開設書店以來，最難忘的一件事？

歲：好幾次聽到客人進店說：「我每次到書店一定買一本書支持。」也有人說：「家裡書放不下了，那我要常來這邊喝飲料看書。」

書店中你最喜歡的一個角落？

歲：書店有兩張大長桌及數座沙發或單椅，大長桌希望留給點用飲品並在書店待較多時間閱讀、工作的朋友，沙發或單椅則留給只想歇歇腳的客人隨意入座，很喜歡長桌上坐滿靜靜閱讀的人、沙發也坐滿吃冰棒的親子的混合場景，有一種輕鬆又居家的眷村風情。

請推薦書店內或新北市當地不可錯過的伴手禮。

歲：位於眷村內的書店，承襲了眷村媽媽愛手作的傳統，除了美食、手作書籍外，編織、布藝、毛線等商品也是推薦購入的伴手禮。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新北市一日遊？

歲：空軍三重一村適合安排半日或一日行程，參加眷村導覽、在書店享受閱讀時光、逛逛假日的廣場市集，最後挑一家眷味餐廳享用美食。

圖片提供：歲月書屋。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法