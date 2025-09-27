【藝術文化】國家地理鯨之謎交響音樂會 10/4免費入場

台中市府攜手台積電共同舉辦「國家地理《鯨之謎》交響音樂會」，宣佈將於10月4日「世界動物日」在圓滿劇場登場，免費入場。 （記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕10月4日是「世界動物日」，台中市府攜手台積電共同舉辦「國家地理《鯨之謎》交響音樂會」，昨（26）日宣佈結合科技影像、古典樂音與環境教育的跨界藝術盛宴，將於當天在圓滿劇場登場，免費入場。

中市副市長賴淑惠表示，這場亞洲首演、台中首場的音樂會，由指揮鄭立彬帶領國家交響樂團，搭配作曲家暨製作人Raphaelle Thibaut的原創樂曲，全場90分鐘的演出，將引領觀眾感受壯麗的海洋與鯨魚的神祕魅力。

請繼續往下閱讀...

音樂會希望喚起社會對環境永續與動物保育的重視，當天演出精選經典國家地理影像，搭配國家交響樂團現場詮釋，打造沉浸式音樂饗宴。

文化局副局長施純福也說，本次活動是首次將自然紀錄片與交響樂結合，兼具教育性、藝術性與公益性，邀請大家一同透過音樂與影像的力量，認識珍貴的海洋家園。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，透過國家地理的影像紀錄片，觀眾會更了解鯨豚生物的不可思議，會談戀愛、唱歌，也能團隊合作，這場音樂饗宴傳遞環境永續及保育的價值。

國立自然科學博物館現正推出《鯨掘》特展，以多媒體技術、沉浸式空間設計及化石實驗室，呈現「台灣史上最完整鬚鯨化石」重現天日的歷程；科博館鯨豚專家姚秋如博士昨也與會強調，很開心能看到《鯨之謎》的影像紀錄片與古典樂音結合，鯨豚生物是很有文化的動物，越了解牠們越知道環境保育的重要。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法