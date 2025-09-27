【藝術文化】北美館兒藝中心痕跡悄悄話 從日常細節看見生活印記

北美館兒藝中心「痕跡悄悄話」展，邀請觀眾探索日常生活忽略的細微感受。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館兒童藝術教育中心（簡稱北美館兒藝中心）推出的新展「痕跡悄悄話」，即日起至2026年2月22日於北美館兒藝中心登場。展覽以「痕跡」為主題，由館內策展人郭姿瑩策畫，邀請法國藝術家戴爾芬．普伊耶（Delphine Pouillé）、台灣藝術家劉書妤與蕭禹琦共同參與，展出立體、陶土、錄像及空間裝置等多元作品，並包含2件委託創作，希望觀眾透過藝術重新凝視日常片段，在細節裡尋覓悄然留下的印記。

策展發想來自日常中細小而不易察覺的痕跡，如床單的褶痕、地上的腳印、揉皺的紙張或衣物上的汙漬。這些痕跡像低語般，記錄生活的軌跡。展覽藉由多媒材轉化，探討痕跡如何做為個人記憶與集體經驗的線索，既是物理上的殘留，也是一種可見的敘事。

普伊耶的作品多關注身體動作所留下的瞬間痕跡，她以拓印和立體造型轉化引體向上的姿態，創作出〈軀幹〉、〈憂慮〉和〈敏捷#4〉等作品。雖然製作方式一致，但因手部力道差異，每件作品都留下不同痕跡，呈現懸浮於二維與三維之間的身形印記。

蕭禹琦則將日常生活中的片段轉化為創作，錄像作品《棉被山景》取材自她每日拍攝凌亂棉被的習慣，累積成隨時間變化的「棉被山」；新作〈蔓延攀爬〉以募集觀眾舊衣製作布料裝置，從牆面延展至地面，像一張集體記憶的地圖，交織眾人的生活經驗。

劉書妤的作品〈裊裊：或者目送一顆蘋果〉源於對時間與生命流逝的觀察，透過蘋果與煙霧意象，展現對失落與記憶的感受；〈漫遊者：地理〉則以陶土版畫壓印城市的窗戶、磚牆與路標，建構成心理地圖，映照個人與地方的連結。

展覽並設有觀眾參與的創作區域，由普伊耶與劉書妤延伸作品概念，並委託藝術家廖祈羽與張暉明設計「時間碰碰撞撞」體驗裝置，讓觀眾透過互動探索行為與痕跡的關係。詳詢北美館官網。

