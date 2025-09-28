自由電子報
【藝術文化】聲響藝術節攜手關渡藝術節 打造跨界聲音實驗場

2025/09/28 05:30

阿根廷當代作曲家馬塔隆將帶來以卓別林3部電影影像為核心的電影音樂會。（©Hervé Veronese Centre Pompidou，C-LAB提供）阿根廷當代作曲家馬塔隆將帶來以卓別林3部電影影像為核心的電影音樂會。（©Hervé Veronese Centre Pompidou，C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代文化實驗場主辦的「2025 C-LAB聲響藝術節」將於10月23至11月30日登場，今年結盟2025關渡藝術節，並與新北市美術館、台北市文化局、學校等單位跨域合作，展演範圍從劇場擴展至校園與社區。

C-LAB表示，聲響藝術節「當代大師／經典」單元以旗艦節目為主軸，紀念20世紀作曲家布列茲（Pierre Boulez）誕辰百年的「布列茲100・台北」音樂會，將呈現電子音樂與多聲道現場演出，由北藝大音樂系副教授林梅芳指揮布列茲經典室內樂作品，阿根廷作曲家馬塔隆（Martin Matalon）也將帶來以卓別林3部電影影像為核心的電影音樂會，並親臨台灣與K/D/M三重奏合作舉辦講座音樂會與大師班。

C-LAB台灣聲響實驗室長期支持創作者與聲音技術專業人才，並以實驗室為基地舉辦各類展演，聲響藝術節為兩年一度的代表性活動，為觀眾帶來多元體驗。其中，今年跨校合作於北藝大音樂廳舉辦的3場音樂會，從聲場設計到演出技術，皆由台灣聲響實驗室與IRCAM多次討論，並邀請國際指揮與演奏家參與。IRCAM的專業聲音工程團隊亦將來台，與新音樂工作坊共同完成演出，讓師生直接參與國際製作流程。

此外，聲響藝術節將首度舉辦「IRCAM境外國際論壇：台北場」，邀請全球聲音研發者與創作者參與，並與台灣師範大學資訊工程學系合作，期盼深化產學連結。也將規畫「校際單元」，邀請音樂相關科系師生參與實驗與創作，培養新生代創作者。票券即日起開賣，詳詢OPENTIX與C-LAB官網。

