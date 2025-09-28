自由電子報
【藝術文化】台日藺文化編織展 國寶級藺草工藝吸睛

2025/09/28 05:30

台灣和日本的國寶藺草工藝「午蓆．好天氣：台日藺文化編織展」開展。（記者蔡淑媛攝）台灣和日本的國寶藺草工藝「午蓆．好天氣：台日藺文化編織展」開展。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「午蓆．好天氣：台日藺文化編織展」昨（27）日在中市纖維工藝博物館開幕，展出台、日國寶級傳統藺草工藝與當代設計作品，展期至12月31日，期間推出多場體驗活動，邀請民眾領略藺草世界。

此次亮點展品包括日本倉敷市指定重要文化財的錦菀莚數位圖像掛軸，以及倉敷民藝館、早島町歷史民俗資料館、藺織職人須浪隆貴典藏的花莚與錦菀莚工藝真品，還有大崎絋一修復的錦菀莚實驗試片，呈現江戶至明治時期的經典紋樣，如「牡丹唐獅」、「東海富嶽」、「棋盤格」等。

台灣則展出大甲蓆最具代表性的「龍鳳蓆」與精緻的藺編加紋蓆，包括「鴛鴦紋」、「龜殼紋」等，還有人間國寶張憲平家族「建新織蓆廠」，早期外銷日本的花莚、包袋等，展現台、日在藺織蓆產業這段曾經交會卻又各具特色的歷史。

日本策展人難波久美子表示，台灣和日本對於藺草的編織和染色技藝各有不同，日本花莚早期受西方織毯影響，風格華麗，後來受到民藝運動的啟發，從多彩繁複的風格走向簡單幾何圖形，展現1930年代日本社會由傳統走向現代化的設計風格；參展的倉敷緞通、須浪亨商店與今吉商店都是日本超過百年的藺編品牌。

展覽也邀請工藝師、設計品牌與藝術家參與，觀眾入場即可聞到藺草香氣，影像帶領了解藺草文化、編織與設計，感受工藝生活與美學。

