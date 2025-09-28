自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】師大美術館心象繪畫 展出高行健46件作品

2025/09/28 05:30

高行健〈飛翔〉（The Flight），墨、紙本，40.3×31.7 公分。2023。（師大美術館提供）高行健〈飛翔〉（The Flight），墨、紙本，40.3×31.7 公分。2023。（師大美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣師範大學美術館與高行健資料中心共同主辦的「心象繪畫──高行健」展覽，共展出46件水墨與版畫作品，呈現這位諾貝爾文學獎得主在繪畫領域長年實踐的創作軌跡。即日起至11月23日在師大美術館展廳一、二廳展出，免費開放參觀。

本次展出作品橫跨1988年高行健初抵法國以來至2023年間的創作。自1985年起，他陸續發表水墨作品，逐步形成自稱的「心象繪畫」風格，並以「西方現代繪畫追求感覺、中國傳統水墨研究精神。我企圖將兩者溝通」做為藝術主張。展出內容涵蓋水墨紙本與10件版畫作品，透過墨韻與文學意境的交錯，展現他對感覺與精神兩大核心的探索。

開幕活動中，法國在台協會學術合作與文化處專員莫耿（Morgan Fraisse-Laszlo）致詞指出，高行健是首位以中文創作獲得諾貝爾文學獎的作家，其生命歷程展現自由精神，也是跨文化的典範。他認為，本展不僅呈現實體作品，也邀請觀者打開心靈風景，於其中找到共鳴。

師大美術館館長劉建成表示，美術館以校藏藝術保存與推廣為核心，此次展出更能理解高行健的藝術理念。高行健不僅在文學與戲劇領域具影響力，其繪畫也活躍於國際展館，曾參與巴黎大皇宮「具象批評年展」、比利時皇家美術館「意識的覺醒」個展，以及法國索蒙城堡「呼喚新文藝復興」個展等。

