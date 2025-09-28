自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】新科伊莉莎白皇后國際鋼琴大賽首獎 今、明演出

2025/09/28 05:30

（圖：鵬博藝術提供）（圖：鵬博藝術提供）

5月剛榮獲伊莉莎白皇后國際鋼琴大賽首獎的荷蘭鋼琴家梅爾森（Nikola Meeuwsen），今（28）日登台舉行得獎者音樂會巡演，今晚在台北國家音樂廳、明晚在高雄衛武營表演廳演出。

2002年出生於荷蘭，梅爾森可說是天才型的鋼琴家，9歲就贏得史坦威鋼琴大賽，11歲贏得阿姆斯特丹皇家大會堂大賽；18歲入選荷蘭著名古典音樂頻道AVROTROS Klassiek的新秀培訓計畫，獲得與法國小提琴家杜梅（Augustin Dumay）、日本中提琴家今井信子（Nobuko Imai）、荷蘭小提琴家吉妮．楊森（Janine Jansen）等人合作的機會，展現其音樂才華。

提到獲得大賽首獎之後的心情，以及對古典音樂事業的期待，梅爾森說，希望有足夠的直覺引領自己往正確的道路前進。梅爾森特別提到讀譜的重要性，「這是一種完美融合智性與感性的閱讀行為。即使現在雙手還不能百分之百做到想要的聲音，也要一直讀譜，一直想像與拓展各種詮釋的可能性。」

此次訪台演出曲目橫跨許多時期與風格，包括舒曼《幻想曲》深刻的情感轉換、莫札特《第四號鋼琴奏鳴曲》的溫柔與輕快，以及蕭士塔高維契《第二號鋼琴奏鳴曲》的嚴謹結構與深沉內省。詳詢OPENTIX。（文：記者凌美雪）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應