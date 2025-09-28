【藝術文化】新科伊莉莎白皇后國際鋼琴大賽首獎 今、明演出

（圖：鵬博藝術提供）

5月剛榮獲伊莉莎白皇后國際鋼琴大賽首獎的荷蘭鋼琴家梅爾森（Nikola Meeuwsen），今（28）日登台舉行得獎者音樂會巡演，今晚在台北國家音樂廳、明晚在高雄衛武營表演廳演出。

2002年出生於荷蘭，梅爾森可說是天才型的鋼琴家，9歲就贏得史坦威鋼琴大賽，11歲贏得阿姆斯特丹皇家大會堂大賽；18歲入選荷蘭著名古典音樂頻道AVROTROS Klassiek的新秀培訓計畫，獲得與法國小提琴家杜梅（Augustin Dumay）、日本中提琴家今井信子（Nobuko Imai）、荷蘭小提琴家吉妮．楊森（Janine Jansen）等人合作的機會，展現其音樂才華。

提到獲得大賽首獎之後的心情，以及對古典音樂事業的期待，梅爾森說，希望有足夠的直覺引領自己往正確的道路前進。梅爾森特別提到讀譜的重要性，「這是一種完美融合智性與感性的閱讀行為。即使現在雙手還不能百分之百做到想要的聲音，也要一直讀譜，一直想像與拓展各種詮釋的可能性。」

此次訪台演出曲目橫跨許多時期與風格，包括舒曼《幻想曲》深刻的情感轉換、莫札特《第四號鋼琴奏鳴曲》的溫柔與輕快，以及蕭士塔高維契《第二號鋼琴奏鳴曲》的嚴謹結構與深沉內省。詳詢OPENTIX。（文：記者凌美雪）

