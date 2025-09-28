自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進新北獨立書店！－8之5－非書店

2025/09/28 05:30

非書店。非書店。

【編輯室報告】

書店主人（左起）貓力、Hope、曉晴。書店主人（左起）貓力、Hope、曉晴。

瑞芳，淡水，雙溪，石碇──這些如今被視為觀光地的所在，當然也是許多人生活的場所，座落於此的獨立書店，因此承載著更多的任務、背負著更深的感情。下次若你安排了山或海的旅行，何妨順道一探有書的風景？

非書店的廁所空間。非書店的廁所空間。

■非書店

非書店的選品「冥想電波」，是電子樂團「FM3」將專輯錄製在唱佛機裡。非書店的選品「冥想電波」，是電子樂團「FM3」將專輯錄製在唱佛機裡。

新北市瑞芳區明里路83號

facebook.com/feishudian2022

請告訴我們書店的小歷史。

非書店（下稱「非」）：非書店是一間位於新北市瑞芳區水湳洞村莊裡的獨立書店。成立於2022年，經過一年半老屋修繕，在2023年5月對外開放。書店建築為屋齡七十年的老屋，屋體與村莊裡的一顆巨大的石頭緊密相連，唇齒相依。非書店是由時間、自然和人共同構築起來的精神時空。

決定在新北市開設書店的原因是？

非：生活在此。

請用一句話形容你心中的新北市。

非：目前還無法形容一個以行政角度劃分的巨大空間。通常會先以自己身體所處的時空環境去感受附近──非書店所在的水湳洞村莊，它很老很天真。

開設獨立書店，最重要的一件事？

非：是在地球上主動錨定了一個位置。在這個主動錨定的位置上，人可以更有意識地建立人與人、人與世界、人與自身之間平等的互動。

開設書店以來，最難忘的一件事？

非：看帳與看書之間的思考與選擇。

書店中你最喜歡的一個角落？

非：廁所。廁所有一扇窗，可以看見對面的山，瀑布的聲音也會穿過木窗進入室內；廁所牆上有不時更換的海報，供來到書店的客人在獨處時寫下自己想寫的文字。它有實現我們理想中的生活樣貌。

請推薦書店內或新北市當地不可錯過的伴手禮。

非：非書店的選品──冥想電波。它是一個叫FM3的電子樂團將自己的專輯錄製在唱佛機裡，沒有歌詞、無限循環的「旋律」，非常有機地將人與自己、人與空間，調頻到寧靜的狀態。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新北市一日遊？

非：推薦大家以非書店為圓心，自由穿梭水湳洞交織相連的小路和石階，不要害怕迷路。

圖片提供：非書店。

