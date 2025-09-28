自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進新北獨立書店！－8之6－無論如河

2025/09/28 05:30

無論如河。無論如河。

■無論如河

書店女工（左起）阿勇、秀眉、雅鈴。書店女工（左起）阿勇、秀眉、雅鈴。

新北市淡水區中正路5巷26號2樓

無論如河玻璃詩旁的沙發。無論如河玻璃詩旁的沙發。

facebook.com/guttabooks

無論如河推薦「Aki的書店陽台明信片」。無論如河推薦「Aki的書店陽台明信片」。

請告訴我們書店的小歷史。

無論如河（下稱「無」）：無論如河書店誕生於淡水，至今已近八年。它的起點與基護工會有深厚連結，書店女工本身就是工會的核心幹部，把長期投入護理與勞權運動的社會關懷帶進書店。無論如河不只是賣書，而是一個小型社區文化據點：結合閱讀、藝術與公共議題，承載了人與人相遇的故事。我們始終相信，閱讀是靈魂最好的藥方，能療癒自己，也能成為彼此連結的橋梁。

決定在新北市開設書店的原因是？

無：選擇在新北開設書店，是因為淡水是河的出口，承載了「家、海、離散與歸來」的複雜感。無論如河對我而言是一個情感與思想的中途站，既粗糙又柔軟，真實卻充滿故事。新北就像這家書店一樣──混合而矛盾，但因此更有生命力。

請用一句話形容你心中的新北市。

無：新北是一座「混合而矛盾的城市」，既日常又柔軟，既擁擠又有餘白，就像「無論如河」──真實、充滿生命力。

開設獨立書店，最重要的一件事？

無：對我來說，經營獨立書店最重要的是「真誠」。無論如河是一個生命實驗場，我把自己做為護理師、心理師、女性主義行動者與創作者的經驗都放進來，把書店當成一種「關係的場域」，讓人與人、人與書、人與自己在這裡相遇。它要能承載雜亂與真實，帶來陪伴與流動。

開設書店以來，最難忘的一件事？

無：開店以來最難忘的，是人與人之間的連結。有一次，居家護理所的個案過世，家屬特地走進書店，只為了說一聲謝謝；也有陌生人讀到我寫的《男人的憂傷，只有屌知道》，激動地說：「這是我第一次看到有人願意替男人說話。」那一刻我確定，書店不只是賣書，而是生命延伸的空間，存在的價值在於心與心之間曾經觸動。

書店中你最喜歡的一個角落？

無：我最喜歡的角落是玻璃詩旁的沙發。午後陽光灑進落地窗，能同時看見文字之美與觀音山、淡水河的景致。那是一種閱讀、文字與自然交織的片刻，帶來安靜而溫柔的擁抱。

請推薦書店內或新北市當地不可錯過的伴手禮。

無：若要推薦伴手禮，我會選Aki的書店陽台明信片。Aki的小人物取材自日常，轉化為溫柔卻有力量的畫面，每一張都像是「帶得走的河」，把無論如河的氣息寄到遠方。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新北市一日遊？

無：若安排一日遊，我會建議上午先逛淡水老街，吃阿給、魚丸湯、鐵蛋，再走到紅毛城、小白宮、牛津學堂。中午在河畔餐館用餐，午後走進無論如河書店，坐在沙發看書或參加活動。傍晚到漁人碼頭看夕陽，夜幕降臨再回到書店，帶走一本書或一張明信片，讓這一天的故事延續下去。

圖片提供：無論如河。

