藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進新北獨立書店！－8之7－翫雙溪書苑

2025/09/28 05:30

翫雙溪書苑。翫雙溪書苑。

■翫雙溪書苑

書店主人杜蘊宸。書店主人杜蘊宸。

新北市雙溪區中山路49號

翫雙溪書苑落地窗前的位置。翫雙溪書苑落地窗前的位置。

is.gd/c60amp

翫雙溪書苑推薦「雙溪厚雨農莊的酵素」。翫雙溪書苑推薦「雙溪厚雨農莊的酵素」。

請告訴我們書店的小歷史。

翫雙溪書苑推薦訪客可走虎豹潭古道和坪溪古道。翫雙溪書苑推薦訪客可走虎豹潭古道和坪溪古道。

翫雙溪書苑（下稱「翫」）：書店主人前半生在金融業與數字拔河，第二人生因為內在的聲音召喚，想要過著自然自在的生活，於是在山城裡開起心靈擺渡的獨立書店，展開疆界探索地球的繁花似錦與落葉繽紛。翫雙溪書店開業五年，在好山好水的雙溪山城給大人們一個共學共好的空間，書籍、講座、咖啡小食、走讀活動、自然藝術手作課程、生態步道導覽，在淡蘭古道上給地球旅人五感體驗的驛站，走往內在的豐盛。

決定在新北市開設書店的原因是？

翫：開書店時設了四個條件找位置：一、有山有水，二、火車有到，三、離都市一個小時內可到，四、不是熱鬧觀光景點。這四個條件是想讓都市人暫離水泥叢林，跟自己的內在來個小旅行，到雙溪的自然環境閱讀。

請用一句話形容你心中的新北市。

翫：有山有水有繁榮有靜謐的夢幻新北市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

翫：能開啟無數窗戶，讓人透過閱讀得到力量與內在安適之旅。

開設書店以來，最難忘的一件事？

翫：有讀者因太太過世很難從悲傷走出，剛好看到書店的貼文，走出家門踏上火車來到小山城的書店，在安靜的角落重拾閱讀，看著書店門外的山景，他走時告訴我們，很謝謝有書店，讓他走出家門找到力量。

書店中你最喜歡的一個角落？

翫：喜歡書店落地窗前的位置，可以看著書與遠眺滿窗的山景。

請推薦書店內或新北市當地不可錯過的伴手禮。

翫：雙溪厚雨農莊的酵素，自然釀造、風味佳且有益健康，是書店很多朋友的最愛。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新北市一日遊？

翫：書店是新北市淡蘭古道的服務站，雙溪區是淡蘭中路與北路的中繼站，大家可早上走虎豹潭古道與坪溪古道，下午可到雙溪小鎮散步，享受農村小吃與悠閒時光。

圖片提供：翫雙溪書苑。

