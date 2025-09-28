【藝週末．城市散步】前進新北獨立書店！－8之8－螢火蟲書屋

螢火蟲書屋。

■螢火蟲書屋

書店主人葉家豪。

新北市石碇區十八重溪50號

螢火蟲公益書屋聚落的十八重溪咖啡屋。

facebook.com/cilery106

螢火蟲書屋推薦「靈芝御皇膳食一品鍋」。

請告訴我們書店的小歷史。

螢火蟲書屋（下稱「螢」）：螢火蟲書屋誕生於2016年石碇十八重溪。這是書店主人葉家豪的兒時家鄉，也是回望土地與礦村的起點。因心中不捨山林變成城郊垃圾堆，租下礦工老屋做為志工休憩的中繼場所，也讓閱讀與文化在山谷間再生根。小小書屋，承載著家鄉的礦山記憶、火金蛄的微光，以及居民彼此的牽繫。

請繼續往下閱讀...

決定在新北市開設書店的原因是？

螢：回望兒時古厝變了模樣，相約志工們淨山修復環境，在十八重溪，發揮自身農學院專業技能，深耕地方物產，也被農業部農改場遴選為百大青農，於2019年協同地方女性成立石碇家政班，開辦充滿書卷味的文山煤礦食堂，讓聚落找回往日的美好記憶，讓都市人能快速脫離吵雜，貼近山林，一起支持這樣的城鄉縫隙。

請用一句話形容你心中的新北市。

螢：涵容共生的菇傘，撐起大家夢想的所在。

開設獨立書店，最重要的一件事？

螢：包容喧鬧與靜默、快速與緩慢，多元文化與異質生活方式。

開設書店以來，最難忘的一件事？

螢：2017年7月30日尼莎風災吹掀書屋屋頂，卻意外迎來四面八方的關心，甚至鄰近大學的師父也特地致電，那一刻感受到，書店早已超越一個人的事情，成為一個被眾人守護的所在。

書店中你最喜歡的一個角落？

螢：書屋聚落的十八重溪咖啡屋。咖啡角落不只是讓人安靜，更是自由的終極型態：快速從喧囂都市中退出，偶遇心靈的平靜。

請推薦書店內或新北市當地不可錯過的伴手禮。

螢：推薦今年聚落家政班榮獲農業部台灣記憶十二味的獎項：「三才．心靈芝旅養森食堂」的靈芝御皇膳食一品鍋。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新北市一日遊？

螢：在這個資訊爆炸的時代，建議大家能停留更多時間，給位處石碇水源保護地的十八重溪，一個能讓人拒絕無謂社交的農創閱讀聚落。

圖片提供：螢火蟲書屋。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法