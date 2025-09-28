自由電子報
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】老師 有您真好

2025/09/28 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

求學過程中，如果能遇上一位影響自己一生的良師，那真的是非常幸運的一件事。今天是教師節，感恩的心情一定不可少……

〈為師莫若是〉特質被看見 提升成就感

文／Miss Wu（台南市）

脫離學生生活很久了，往事大多不復記憶。而我的孩子正值求學進行式，伴著她們成長，深刻感受到老師對孩子的影響。

小女兒在家放鬆自在，在外卻內向寡言，我非常擔心她在學校的狀況，一開始怕她像是上廁所之類的生理需求不敢表達，升上中年級重新分班後，又擔心她交不到朋友，或是受到欺負不敢反應。

三年級的老師發現女兒害羞但負責的特質，常常跟她聊天，請她擔任小幫手、協助處理班級事務，提升女兒的成就感，女兒因而變得較勇於表達，更能主動與我們分享校內大小事。

從未拿過前5名的女兒，竟在期末喜孜孜捧回一張學期總成績優良的獎狀，對於成績中等、不引人注目的孩子而言，是多麼大的驚喜！我相信老師願意將這次的榮耀給予女兒，代表的是肯定、是鼓勵，也是期許。

在這個親師關係緊張的世代，感謝女兒的老師仍願意欣賞孩子的優點，耐心引導，適時獎勵，這關愛之情滿滿，令人感念在心。

〈教育的力量〉自暴自棄 老師不放棄

文／吳驊宸（新竹縣）

國一那年，因爸爸調到國外工作，家裡少了唯一能「鎮壓」我的人，我的行為開始變得叛逆，成績也一落千丈。那段時間，我甚至把考得很差當成炫耀的談資，覺得跟大家不一樣的自己超級酷。

記得有一次下課，我正得意洋洋地對同學說自己的成績又創新低，卻被路過的數學老師聽到了。原以為會挨一頓痛罵，甚至準備好接受被記警告的處分，沒想到她只是淡淡地說：「午休來辦公室，我教你數學。」從那天起，幾乎整個國二的午休時間，我都在老師的辦公室裡度過。她耐心地一題一題講解，從未放棄我。而那一年結束，老師也退休。

多年以後，我已經不記得這位數學老師的名字，但她的身影卻始終留在我的心裡。或許也是因為她的影響，我後來選擇成為一名國小老師。每當我被學生氣得火冒三丈時，總會想起當年那個欠揍的自己，以及這位不放棄我的老師。

謝謝您，老師。是您的堅持，讓我學會什麼叫「教育的力量」。

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈鼓勵做自己〉麻辣教師 打破傳統

文／珍妮佛（台中市）

我高二的數學老師與眾不同，她每天都穿著時髦、打扮光鮮亮麗，一點也不在乎其他老師的異樣眼光和背地批評，還會大方接受我們「大驚小怪」的浮誇讚美。

除了教我們解方程式，她還教我們如何在服儀的嚴格管控裡「醜中作美」──出了校門就把髮夾拿掉，把一邊的頭髮塞到耳後，就不會那麼土了；裙子幹嘛穿得像阿婆？往腰間裡多折一圈，不但有精神、腿也會看起來比較長。

當她頂著爆炸頭華麗現身，告訴驚呼連連的我們：「今天是我的結婚紀念日，當然要給老公來點不一樣的」；當她讀到浪漫的美好詩篇，會在課堂上大聲朗誦，跟其他傳統保守、就怕我們對感情一事「起心動念」的老師們大不同。

她讓有數理障礙的我，竟然喜歡上數學課，也激勵我發憤圖強擠進窄門，好親身體驗她生動描述的校園戀曲。她的身教言教，更是啟發了我的美感素養和「做自己」的人生觀。

至今仍對她懷念特別多，由衷感謝生命中能夠遇到這樣的一位好老師！

〈信任與鼓勵〉發掘優點 文字被看見

文／林莉羚（新北市）

求學過程中，有許多老師對我來說都很重要，一直到現在，每年的教師節，我仍會向他們送上祝福。然而，有一位影響我最深的老師，卻早已失去聯絡。

小時候的我常參加語文競賽，但大多是說故事、演講或朗讀，不覺得自己擅長寫作文，總認為自己「會說勝過會寫」。然而，國文老師卻看見了我不曾發現的優點。

她不僅在課堂上公開分享我的作文，還推派我參加作文比賽。那時的我既忐忑又缺乏自信，但老師堅定的眼神與溫和的話語，讓我願意嘗試。結果出乎意料，我順利得獎。從此，我開始相信自己能用文字表達心意，也逐漸培養出對寫作的熱愛。

一路到高中，我成了作文比賽的常勝軍，寫作更成為生活的一部分。如今，每當我提筆，總會想起當年那位老師，若不是她的信任與鼓勵，我或許仍停留在「會說卻不會寫」的自己。

雖然我們早已失去聯繫，但在我心裡，她留下的啟發，將陪伴我一生。

