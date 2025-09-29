自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】當代館「當街典藏展」登場 藝術家街區現地創作

2025/09/29 05:30

心中山線形公園R5出入口的《M00 - roll》，石梓廷將金屬剩料塑形，呈現公園不斷生長的生命能量。（當代館提供）心中山線形公園R5出入口的《M00 - roll》，石梓廷將金屬剩料塑形，呈現公園不斷生長的生命能量。（當代館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北當代藝術館自2012年起推動街區藝術計畫，透過藝術共創與展示，與商家、居民及公共空間互動與對話。其中，2019年參與的藝術家劉紀汎與劉紀彤，與中山市場店家合作並保持聯繫至今，對於作品如何存在於街區，有了新的想法，於是衍生出新的展覽主題，「當街典藏展 記憶的容身之地」。

孫知行作品《當廣告到來時》（左邊延伸至天花板的電視牆）。（當代館提供）孫知行作品《當廣告到來時》（左邊延伸至天花板的電視牆）。（當代館提供）

策展團隊黃至理、陳漢聲、劉星佑，為討論該街區藝術計畫不可見的歷時性，虛擬了一座「當代藝術館街區典藏庫房」，並將展覽簡稱為「當街典藏展」，以「記憶的容身之地」為副標，試圖探討「當街」的「典藏」如何可能？

藝術家現地創作的作品，不僅是對「物」的詮釋和解讀，更包含了從作品開始設置到離開現場期間，所有一同討論、溝通和協商的人的共同參與；每一次的「當街」都是「典藏庫房」的開放，看見作品的同時，也看見街區裡的故事、人情與記憶。

劉紀汎與劉紀彤重訪中山市場中的攤商，透過繪畫及錄製口述訪談，讓市場攤商與訪客的日常得以視覺化與敘事化；李珮瑜與新雅典美髮院合作，舉辦傳統理髮廳體驗工作坊，讓參與者親身感受在地生活文化；石梓廷使用金屬剩料，以螺旋和工地筆跡為靈感，轉化金屬造型，回應過往產業與當前街區被忽略的一隅。

孫知行以新光三越百貨電視牆為載體，《當廣告到來時》播放了適用「放空」與「等待」的影像，讓「廣告」成為「正片」。陳世育《街區複寫紙》以游擊式訪談與小報出版，回顧歷年作品設置地點，清點並書寫「當街典藏」的軌跡。

郭品君《品品の紀念品小舖～中山區最棒ㄉ伴手禮～》延伸至次文化獨立小店PAR STORE，讓觀眾在購買與收藏的過程中參與作品，當「自拍」成為一種最佳典藏時，街區也隨之轉化為展場與庫房。

藝術家莊禾協同建成國中陳仰德、張巧明與藍凱琳老師，帶領9年級學生創作《漂流地圖》。學生透過觀察街區細節以及發展角色設定與動畫，最終共同完成一幅熱鬧有趣的虛構街區地圖，同時也呈現學生多樣性的觀察力與性格。展期至11月23日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應