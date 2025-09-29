【藝術文化】當代館「當街典藏展」登場 藝術家街區現地創作

心中山線形公園R5出入口的《M00 - roll》，石梓廷將金屬剩料塑形，呈現公園不斷生長的生命能量。（當代館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北當代藝術館自2012年起推動街區藝術計畫，透過藝術共創與展示，與商家、居民及公共空間互動與對話。其中，2019年參與的藝術家劉紀汎與劉紀彤，與中山市場店家合作並保持聯繫至今，對於作品如何存在於街區，有了新的想法，於是衍生出新的展覽主題，「當街典藏展 記憶的容身之地」。

孫知行作品《當廣告到來時》（左邊延伸至天花板的電視牆）。（當代館提供）

策展團隊黃至理、陳漢聲、劉星佑，為討論該街區藝術計畫不可見的歷時性，虛擬了一座「當代藝術館街區典藏庫房」，並將展覽簡稱為「當街典藏展」，以「記憶的容身之地」為副標，試圖探討「當街」的「典藏」如何可能？

藝術家現地創作的作品，不僅是對「物」的詮釋和解讀，更包含了從作品開始設置到離開現場期間，所有一同討論、溝通和協商的人的共同參與；每一次的「當街」都是「典藏庫房」的開放，看見作品的同時，也看見街區裡的故事、人情與記憶。

劉紀汎與劉紀彤重訪中山市場中的攤商，透過繪畫及錄製口述訪談，讓市場攤商與訪客的日常得以視覺化與敘事化；李珮瑜與新雅典美髮院合作，舉辦傳統理髮廳體驗工作坊，讓參與者親身感受在地生活文化；石梓廷使用金屬剩料，以螺旋和工地筆跡為靈感，轉化金屬造型，回應過往產業與當前街區被忽略的一隅。

孫知行以新光三越百貨電視牆為載體，《當廣告到來時》播放了適用「放空」與「等待」的影像，讓「廣告」成為「正片」。陳世育《街區複寫紙》以游擊式訪談與小報出版，回顧歷年作品設置地點，清點並書寫「當街典藏」的軌跡。

郭品君《品品の紀念品小舖～中山區最棒ㄉ伴手禮～》延伸至次文化獨立小店PAR STORE，讓觀眾在購買與收藏的過程中參與作品，當「自拍」成為一種最佳典藏時，街區也隨之轉化為展場與庫房。

藝術家莊禾協同建成國中陳仰德、張巧明與藍凱琳老師，帶領9年級學生創作《漂流地圖》。學生透過觀察街區細節以及發展角色設定與動畫，最終共同完成一幅熱鬧有趣的虛構街區地圖，同時也呈現學生多樣性的觀察力與性格。展期至11月23日。

