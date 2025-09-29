自由電子報
【藝術文化】新美館新美藝廊首展 胡達華、康添旺「映於自然」在展中對話

2025/09/29 05:30

康添旺〈牽引龜山情〉，2020。（鍾惠淳攝，新北市美術館提供）康添旺〈牽引龜山情〉，2020。（鍾惠淳攝，新北市美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市美術館啟動的「新美藝廊」計畫，首展「映於自然：胡達華、康添旺雙個展」即日起至12月14日，於新北市美術館探索基地L3展出。

胡達華〈黃金山城：望海、疊屋、觀山（上至下）〉2025。（鍾惠淳攝，新北市美術館提供）胡達華〈黃金山城：望海、疊屋、觀山（上至下）〉2025。（鍾惠淳攝，新北市美術館提供）

新美館表示，「新美藝廊」以「立基在地、面向世界」為核心理念，期望藉由展覽、徵件與跨域合作，激發藝術與社會的對話，拓展多樣創作能量，於2025年底正式對外徵件，邀請不同領域的藝術與文化工作者參與，並以自由創作為宗旨，推動全民參與與共享。

首展「映於自然」聚焦於2位藝術家對自然的詮釋。胡達華以「釘畫」為創作技法，運用回收金屬與鐵釘等材料，透過切割、敲擊與釘合，重構地方風土與城市地景。他的作品既是地景的再現，也是材料再生，體現對環境議題的回應與對土地的情感記憶。作品中融合了複合敘事的層次，使觀眾在觀看時能感受到物質轉換背後的文化意涵。

康添旺的創作則專注於大地山河與微觀生態的描繪。他的圖像並非單純的自然寫實，而是一種與自然對話的過程，透過細膩的筆觸與沉澱的時間感，他將風景轉化為哲思，呈現觀者對生命與自然的感知狀態。畫布上的景象不僅反映外在環境，也映照出心境的轉折，讓自然成為思想延伸的媒介。

兩位藝術家一位以物質重構山川形貌，一位以繪畫凝視生命脈動，在展中對話。觀眾可在真實地景與心象感知之間來回穿行，於凝視與沉思中重新理解自然。展覽以雙個展形式呈現，突顯自然在不同創作語彙下的多重面貌。

