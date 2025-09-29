自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．戲看人生】信念 帶來可能

2025/09/29 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

久未看動畫片，隨手搜影片時看到《魔術師的大象》（The Magician’s Elephant）宣傳片段：男孩看見紅色帳篷上掛著牌子「人的腦袋或心靈能想到最深奧、困難的問題，一個硬幣就能得到答案」。哇！這有點像在夜市看到的卜卦攤。占卜是古今中外都存在的古老行業，徬徨疑惑時，只求一個解答，我也滿懷希望地按下播放。

巴爾提斯小鎮是一個充滿魔法歡笑的地方，不分大人小孩都有魔法，直到戰爭來了，小鎮逐漸失去歡笑，天空被烏雲遮蓋，人們不再相信魔法。

主角孤兒彼得被腿殘退伍的魯茲中士收養，自幼受軍事訓練，每日做步操的口號是「魚很小、麵包不新鮮、人生沒有童話」，魯茲說外面的世界很艱難，所以每天只能花一個硬幣，買久放的硬麵包和小魚，吃不飽才能鍛鍊堅強意志，將來投入軍旅生涯。但彼得只是個孩子，他羡慕那些自由玩耍的孩子，而且內心充滿疑惑。

某日他照常帶著硬幣，蹦跳著去市場，硬幣突然掉落，撿起的剎那，紅帳篷和招牌出現眼前，沒錯，他見到占卜師，對方馬上說出彼得的身世，然後說：「她還活著。」

這話戳中彼得內心，他3歲時父親戰死，母親已懷孕，據魯茲說，他的母親難產，母女皆亡。彼得一直的疑惑是，依稀記得懷中的小嬰兒對他笑，他急著追問，才張口，占卜師提醒：「小心你的問題，一個硬幣一個問題，想想怎麼問才對。」他靜下思考，「我怎樣才能找到她？」彼得問，回答是「跟著大象」。

那小鎮從來沒有大象，怎麼跟呢？人生真的不是童話嗎？一個又一個問號……如果（What if）有大象呢？彷彿為了回應彼得，這天一個面對觀眾嘲笑，沒能變好魔術的魔術師用盡全力，結果大象從天而降，壓壞一位老太太的雙腿，被囚禁起來。

頭條新聞騷動全鎮，彼得開始相信大象會帶他找到妹妹，幸運的是住在樓下的宮庭隊長里歐，總愛說「What if」，如果有大象呢？如果人會飛呢？如果我們不質疑世界，世界怎麼會改變？

接下來的所有發生，都從那質疑開始，生性愛冒險也成天想著「What if」的國王，為了大象來到小鎮，給彼得開出3件不可能的挑戰，達成任務，大象就歸他。

彼得在全鎮的支持下，成功讓最厲害的武士臣服、從城堡的屋頂躍下而飛翔起來、讓從來不笑的女伯爵大笑後，他的願望竟是請魔術師把大象變回家，因為和大象培養起感情，他明白大象想家的心，和他想妹妹一樣，他不能這麼自私。

全鎮都被感動，魯茲拿起柺杖走出家門，當年戰火中抱著小嬰兒生存下來的護士帶著長大的妹妹現身，魔術師念著神奇的咒語，大象消失在眼前、小鎮的天空重見藍天。

如電影的旁白：「信念是一種偉大和無形的東西」，一切在變得可能前，都是不可能，所以，是一個硬幣的占卜，還是我們的信念發揮作用呢？

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

