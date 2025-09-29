限制級
【家庭plus．讀者迴響】婆媳不同住 及早釋懷
圖／swawa.com
文／吳進財
拜讀9月9日〈保持距離 才有喘息空間〉一文，感同身受，如同我的心情寫照。
8年前，37歲獨子結婚，我和內人欣喜若狂，如釋重負。我這老古板的腦袋，還停留在農業社會的模式，期待三代同堂，一家和樂，互相照顧。誰知媳婦早已打好算盤，要另築愛巢。目前為止，雖然是住在一起，卻是相敬如「冰」，少有互動，兒子成了婆媳之間的傳聲筒。
3年前，媳婦訂了預售屋，至今不曾親口告訴公婆，兒子會偶爾透露進度：最近建商辦驗屋、銀行辦貸款、年底即將搬出去獨立……兒子是一般上班族，薪水不及媳婦，現在的房子貴得離譜，做父母的我們難免擔心兒子生活壓力大，要背負30年的房貸。
生活作息、思想觀念、興趣喜好皆不同的兩代人，要生活在一起，必定會有磨擦。年輕人又怕長輩嘮叨，因此，很多年輕人結婚後不想和公婆同住。以前是「家有一老，如有一寶」，現在是「家有一老，少年都跑」，怪不得獨居老人愈來愈多。
如今，我早釋懷，一切順其自然，保持距離，彼此自在，何嘗不是一件美事。只要兒子、媳婦幸福美滿，能力所及，多少金援兒子就是了。
