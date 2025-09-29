自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．讀者迴響】婆媳不同住 及早釋懷

2025/09/29 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／吳進財

拜讀9月9日〈保持距離 才有喘息空間〉一文，感同身受，如同我的心情寫照。

8年前，37歲獨子結婚，我和內人欣喜若狂，如釋重負。我這老古板的腦袋，還停留在農業社會的模式，期待三代同堂，一家和樂，互相照顧。誰知媳婦早已打好算盤，要另築愛巢。目前為止，雖然是住在一起，卻是相敬如「冰」，少有互動，兒子成了婆媳之間的傳聲筒。

3年前，媳婦訂了預售屋，至今不曾親口告訴公婆，兒子會偶爾透露進度：最近建商辦驗屋、銀行辦貸款、年底即將搬出去獨立……兒子是一般上班族，薪水不及媳婦，現在的房子貴得離譜，做父母的我們難免擔心兒子生活壓力大，要背負30年的房貸。

生活作息、思想觀念、興趣喜好皆不同的兩代人，要生活在一起，必定會有磨擦。年輕人又怕長輩嘮叨，因此，很多年輕人結婚後不想和公婆同住。以前是「家有一老，如有一寶」，現在是「家有一老，少年都跑」，怪不得獨居老人愈來愈多。

如今，我早釋懷，一切順其自然，保持距離，彼此自在，何嘗不是一件美事。只要兒子、媳婦幸福美滿，能力所及，多少金援兒子就是了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應