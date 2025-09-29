自由電子報
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】桂圓炒蛋 撫慰心情

2025/09/29 05:30

圖／王孟婷圖／王孟婷

文／小艾

那年，先生換了工作，我們全家搬遷到人生地不熟的地方。

我在新的居住地並沒有太多朋友，畢竟自己之前在別的地方工作，到了那裡，暫時先當起全職媽媽，生活大多繞著小孩轉。

就在一次小產之後，心中的難過無處訴說，我每天照顧著家，卻照顧不了自己傷痛的心。一位當地新結識的朋友知道了這件事，決定來陪我。她帶來一些食材，為我煮了一些補身子的料理。

她的手藝很好，做了很多道菜。但印象最深刻的，是我這輩子第一次吃到桂圓炒蛋。

她把龍眼乾泡水，和打好的蛋液混在一起，下鍋。瞬間，蛋香四溢，我還沒回過神來，她已裝好盤，要我趁熱吃。

平常，我就愛吃炒蛋，細細咀嚼著。孩提時候我總是啃完整袋爆汁龍眼的回憶浮上心頭，媽媽得提醒我少吃點，以免上火。現在口中甜甜的龍眼乾，開始撫慰我那說不出的失落心情，是朋友的溫暖一寸寸滋潤著我乾涸的心。

後來，心情不好時，偶爾我也會為自己做上桂圓炒蛋，讓朋友的溫暖跨越時空來陪伴我的心。

