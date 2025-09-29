自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 雲端論壇

【自由副刊】 張讓／泥土與流金：談〈迷眼流金〉和〈地上歲月〉

2025/09/29 05:30

圖◎唐壽南圖◎唐壽南

◎張讓 圖◎唐壽南

0

閒閒瀏覽《天下散文選I：1970-2000 台灣》（天下文化出版），裡面收了三十一篇出色的散文。這些文章各式各樣，關懷不同，手法不同，風格不同，展現了中文的多采多姿。沉浸其中可見中文古老深廣的腹地，和隨時間演變的彈性與活力，交互呼應撞擊，對我這多年流落英文書間的語文浪子，讀來特別溫馨有味。

一如慣例，我不照順序，一次挑一、兩篇細讀，免得太多互相干擾。先讀了陳列的〈地上歲月〉，幾天後才讀王鼎鈞的〈迷眼流金〉。兩篇主題毫不相關，處理的方式更截然不同，可是我從一篇換到另一篇，發現並排閱讀比對，好像將藍黃兩色擺在一起，效果更加鮮明，有了分別閱讀沒有的感受。

1

其實照目次〈迷眼流金〉在前，〈地上歲月〉遠遠在後。只因起初覺得〈迷眼流金〉篇名刺眼一再跳過，先讀了〈地上歲月〉。一晚決定擺脫偏見試試，一讀大喜，畢竟是鼎公豪筆，出手就妙句連篇，急拿筆畫線。一開始速寫場景，馬上就吸引人：「我家住在古城的西隅。出門西行，走完半條街，越過一片菜圃，就是古城的西牆。這可能是先人的一大錯誤，就我而論，根本不該住在城西。」

緊接描寫傍晚在城頭散步多愉快，景致多遼闊遙遠，夕陽多燦爛美麗，一句比一句驚人：「一天結束了，而結束如此之美，死亡如此之美，毀滅如此之美，美得讓你想死，想毀滅。」

然後老實交代因為讀了新文學，迷戀裡面的苦悶徬徨絕望，「蒼白得厲害」：「我還沒有戀愛過，先已覺得失戀。還沒有經商，先已想像破產。還沒有病，先已自以為沉痾難起。幸福似乎是庸俗的，受苦才有詩意和哲理。」

浪漫唯美到荒唐，老實到可怕，簡直不是散文而進了小說。然鼎公筆下有風雲，他的散文經常波濤洶湧生動有似小說。他在這裡描述的天真遐想我似曾相識，尤其「幸福似乎是庸俗的，受苦才有詩意和哲理」，幾乎是年輕浪漫年代的真理。不過我印象已經模糊，只依稀記得自己也曾擦身而過，幻想早死的淒美，失戀壯烈的心碎。可是我從沒以這樣戲劇化的詞語表達，走的是比較素樸平淡的路。讀到這些天真的句子因此大驚，起了疑問：他真的這樣想嗎？還是為了文學而放任想像狂飆？譬如他另一散文〈明滅〉裡寫了一些精采的夢，頭尾中間細節驚人的齊全彷如精心編造……扯遠了，還是回來。

一連幾頁如詩如畫的抒情後，可怕的現實闖了進來：「抗戰發生了，一個黑臉漢子從戰地逃出來，做我們的國文教師。」

課堂上教大家唱歌，歌詞裡滿是亡國的迫害，失鄉流浪的悲苦：「唱著唱著，他哭了，掏出手帕來，唱一句，擦一下。我也哭了，沒有掏手帕，我的眼淚太少，捨不得擦掉。哭泣好美好美。我恨不得是他，恨不得把他的淚放在我的眶裡，替他流亡……」

國文老師後來不見了，他想像老師去流亡了，又生出極端的幻想：「讓我也流亡吧，我也受迫害吧。我又想死了。我想在攀登懸崖峭壁時失足失蹤，讓同伴向山谷中丟幾塊石頭，象徵性地做我的墳墓……」

戰亂無家代替了夕陽桃林，苦難流亡更強化了他無可救藥的浪漫。全篇如幻如夢直如瘋言囈語，最後歸咎只因住在城西，以荒誕喜劇收尾，頗有「滿紙荒唐言，一把辛酸淚」的風味。

當然，時間到他果然如國文教師，走上了自己的流亡，翻山越嶺，然後遠渡重洋，一去半個多世紀。難忘故鄉，最後故鄉成了另一個異鄉，再也回不去了。那些流亡經歷寫進了《山裡山外》和《關山奪路》回憶錄四部曲等書，遠在迷眼流金少年的未來。而《左心房漩渦》集中了一篇又一篇累積大半生的懷鄉心聲，浩蕩如錢塘大潮，寫盡了我父母一輩的鄉愁，任誰讀了都要心酸。

2

陳列的〈地上歲月〉以父親開始：「父親的身影消失在農路遠處，他要去大約一公里外的玉米田察看明天是否適於施肥和培土。……父親望著又漸潮陰起來的天空，終於說，剩下的兩行梔子花的除草工作留給我獨自完成。」

寫一個農家子從城裡回鄉五天下田做活的省思。從頭平實到尾，沒〈迷眼流金〉的浪漫狂想，有的是全身的汗土味和辛苦得來的領悟。

「記憶裡最鮮明的聲色都是和農事有關的：雞啼時分起床，和相互幫忙的鄰人連踏幾個小時笨重的老式甘薯切籤機，然後抹乾全身的汗水，穿上制服，坐六點二十分的小火車到十六公里外的中學去；騎著單車到連綿數十甲的糖廠蔗園，搜割耕牛一天所需的大量飼草；站在水深及腰的水溝裡，撈起浸泡經月的黃麻，摔洗腐去的表皮，濺起的黑水在劈啪聲中飛落整個頭和上身；戴上口罩和手套，揹著噴霧筒，在齊膝的午後稻田間噴灑農藥。」

這些實際細節，讓我說不出的羞慚。我是城裡人，而且是讀書人，勞心不勞力，張口能講下筆連篇，但不能吃半點苦。說不上養尊處優，然從沒做過類似田活的苦工。早晨走出巷子趕擠得窒息的公車，偶爾幫母親洗幾件衣服，難得躬身拖拖地板，這些不值一提的小事就夠「辛苦」了。農家辛勞是書上讀來的，如「鋤禾日當午，汗滴禾下土」、「一粥一飯當知來處不易」，遙遠到接近抽象。陳列具體的描寫有如米勒的名畫〈拾穗〉，給了我比較真確的印象，仍舊遙遠，但覺得可以想像，甚至揣測那種辛勞――拉近距離，以文字帶入走進真實，文學至少能做到這一步。

文中由滿身大汗泥垢的勞苦，進而討論人與大自然的關係，從讚美到畏懼，到崇敬然後征服役用，帶著矛盾複雜的感情。陽光風雨霜雪與泥土曾經供給生命的一切，也帶來災禍與破壞。農人學習御使天地之力，付出勞力換取收成，有苦也有樂，由其中得到智慧與滿足。他們的價值觀來自與天地共生共存的領悟，養成了勤懇厚道誠信辛勤的美德。直到耕作不再值錢，土地成了房地產，商人進駐，取代了農人：「這些人表現於外的是全然的粗鄙：新建的樓房內外貼滿磁磚、牆上掛的全是民意代表贈送的匾額，濫飲聚賭，耽溺於坐享其成。」

農耕辛勞的生活並不欠缺美，然不同於外來人為了美而美的淺薄，農人眼中的美有內容，有深度，建立在辛勞忍耐和現實考量上。相較於城裡人到了鄉下或野外對大自然的迷戀（說的不就是我嗎？），意義大不相同，引發了陳列的感慨：「當美感只為賞玩時，其中並無多大的扣人心弦處。」然而：「農人本身卻是最少歌頌田園景致的。那是由於親和關係而形成的類似『相忘於江湖』的情懷麼？」

讀到這裡我不禁想：是嗎？難道舟子不也欣賞江上的落日與明月？水手不也讚歎海洋的浩瀚無邊？我相信苦工並不取消天地時常展現的美好，農人也深切感受稻浪搖曳或金黃燦爛之美，只是勞動時無暇享受而已。他們的苦樂和泥土合而為一，他們的美感要更深一層。因此不少文學描繪農人對土地深沉之愛，除非迫不得已不願離去，然而不是出於僵化固執，而是明白自我的根扎在土地裡――鄉土是家，鄉土是美。他們的美學在勞苦和血汗裡，不需要去歌頌。陳列說的「相忘於江湖」，也許就是這意思。

美國農夫作家溫德爾．貝里在描述農耕實際間，也經常寫到田野林木鳥獸之美，那美包含了萬物合一生死有序的情懷。每每讀到這類農人，不管是在哪個國家，我總深深覺得自己欠缺的正是那根深蒂固的鄉土感情――漂游太久太遠，而且只知埋頭文字世界，不知自己是誰了。因此到了最後一段倍加感慨：「這五天來的工作，已使我這雙先前還在翻著書頁、拿著筆的手變厚變粗了，掌上並且結了八個繭，指甲內積藏著泥垢，而全部的這些看起來卻只令人感到生活的真實。」

這篇紀實帶我認識了陳列，進而在其他散文選集裡讀到他如〈山中書〉、〈礦村行〉等一樣引入深思的作品。

3

什麼是真實？文人筆下的世界？媒體轟轟叫嚷的新聞？權威自傲自得的宣示？還是天空大地海洋風雨霜雪陽光，這個滋養我們同時也帶來災禍痛苦的自然世界？

讀到陳列的〈地上歲月〉以前，我早已自覺沉浸書中的生活帶了某種不實。游弋文字的抽象符號，搭建海市蜃樓，彷彿凌空而立，儘管傳達的是人間的事，而且也和農人一樣老實的辛勤耕耘，我無法擺脫文字與真實間存在的斷裂之感。

這兩篇文章獨立自足，並非對話。不管就筆調風格或主題內容都對比強烈，我一讀再讀，在兩者間來回對照品味，從鼎公的飛揚狂想，到陳列的篤實穩重，想寫作和人生，尤其是文字捕捉真實的真假遊戲，感受特別深。我們需要鼎公天馬行空的想像，也需要陳列腳踏實地的反省。不只是〈地上歲月〉和〈迷眼流金〉，這部選集裡的文章在在展現了這兩點間可供奔馳的廣大天地。當我從地上旅遊到流金的想像，多麼高興忽然生了翅膀自在翱翔，而當我從幻想降到地上，又多慶幸腳踏的土地堅實可靠。我深知這兩種感覺，因為總在兩個國度間來去。這時想到的是：我似乎很久沒再展翅騰雲了，而緊緊貼住地面――我已經離《當風吹過想像的平原》很遠了。幸好，文學國度裡有很多翅膀可借。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應