【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／學習背叛

◎韓麗珠

腳下的土地是一個球，並不廣闊，僅僅比你的體積大一點點。你必須奮力向前不斷奔跑，才能在滾動的球上保持平衡。

就像馬戲團內表演踩皮球的熊。你不會觀看這樣的動物表演，你心知肚明這是虐待。不過，當身在球上的是你以及跟你同樣居於殖民地的人，你心裡沒有生出多餘的同情，這只是其中一種生存技能。

不久，你發現腳下踏著的不再是球，而是榴槤。每踏出一步，都是重複把皮肉刺進釘子，再拔出來的過程。當榴槤快速轉動，你也要全速向前，否則就會摔下來，無地容身。

你離開後的某天才看到這個事實。當人遷移到另一片不屬於自己的土地，腳下空蕩蕩，就會長出另一層視野――從更遠的距離，看到原居地以及曾經活在其上的自己。那天，有一個人問你：「要是移居到另一個地方，會令你感到背叛了殖民地嗎？」你本能地回答：「不會。」但這個問題像種籽那樣深入你心裡，幾天後就發芽長大。植物刺穿心臟破膚而出，長成抵達你眼前的高度，讓你看到愧疚。你才知道你撒了一個謊。要瞞騙的不是別人，而是自己。

深植和刺穿令你想到釘子。在殖民地的生活，那些每天重複的動作，使皮膚漸漸適應痛感，最後，疼痛和其餘感受都會從身體消失。在殖民地，本來已經寥寥可數的獨立書店，被政府部門頻繁地上門核查和干預後，一家接著另一家結業，堅持下來的，不是無法舉辦活動，就是在活動前要臨時取消――主講人的工作單位接到匿名舉報，或，必須只招待事前報名的參加者，閉門進行。你要站在土地上，就無法阻止釘子入侵身體，但你對自己說，不會痛，只要不去書店就可以。在殖民地，許多電影已無法正式公映，那些拍電影的朋友，要付費把片子送到電檢處檢查，但不一定能通過。你對自己說，你不是電影工作者，這對你沒有直接的影響。你慢慢地知道有什麼可以公開地寫，有什麼不可以，你甚至開始同情那些勸籲你修改稿子的人。「捂住他們嘴巴和眼睛的手又不屬於他們。」你想。你不知道可以對誰說一句真心話，你不知道可以信任哪一個人。但你對自己說，你不需要任何人。

在異地的房間安睡，某天醒來後，你才看到殖民地的釘子，如何從腳掌的皮膚，深入小腿大腿盆骨脾和腎，然後抵住心臟。它成了你身體的一部分，成了你肉中之骨。你被背叛過，也背叛過別人。可是當你看到體內的釘子，才真正明白，背叛是什麼，是容許一個外物――不管那是一個人、一頭貓，或一個城巿――進入你的皮肉骨血和內臟，彼此融合滋養和傷害，直至那要脅著你的心跳，而你必須抉擇，要獨活還是同死。有時，背叛是在密封的房間裡，尋找一個孔洞裡的氧氣來源。有時，背叛是拔出一枚刺在心上的長釘子。世上所有事物都具備了自己的反面。背叛的代價是留下忠誠而來的傷口，承受失血過多，或一個永遠空缺的洞。背叛是深愛的產物，只是在時間的洪流裡，某種深愛變了質又過了時。

拔出長釘子之後，你要長久地注視密布烏雲的天空，此後無論你看到什麼，你都不會相信表相。你要牢牢記住太陽無處不在，即使在大部分的時刻，光會被遮蔽。

但你還沒有抵達這一步，你仍然在猶豫，還是沒法拔出陪伴多年的長釘子，那肉中的骨。●

■【沉默炸藥】隔週週一見刊。

