【藝術文化】今年度文化幣期限倒數加碼回饋 青年席次最高可獲1,200點

2025年文化幣將自10月1日起新推「青春觀表藝，票票贈百點」優惠。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年文化幣開放領用至今，使用期限將進入倒數3個月，文化部昨（29）日宣布，將陸續推出各項新優惠，率先登場的是「青春觀表藝，票票贈百點」活動，自10月1日至12月31日，使用文化幣購買「表演藝術青年席位」，除了原有特價優惠，每張票加碼獲得100點回饋，亦即13-15歲最高可獲回饋600點、16-22歲最高1200點。

文化部以數據分析說明，2025年文化幣領用至今，領取人數近160萬人、領取率達77%，消費金額超過12億元。其中，持續推出的青年席位，今年至今已售出近4萬張票券，也帶動表演藝術及文化體驗占整體文化幣使用比例達到近2成，尤其各縣市或表演藝術團隊特別推出的「青年專場」，更是受到青少年歡迎。

10月開始，「青年席位」的優惠選項，包含特別選定視線優良區域推出的「專屬青年席位區」，或是全場可以自由選位的「5折自由座」，都可以享有以文化幣折抵至少100點（含）以上購票，享有5折或5折以下的專屬優惠。特別加碼推出的新優惠，則是每席可再獲得100點回饋。

文化部特別整理了今年第4季有青年席位專場的節目，包括在北、中、南、高都有的故事工廠《3個諸葛亮》；台北木偶劇團《國姓爺合戰》；如果兒童劇團《青春病》；狂美《卡通動畫跨世代》交響音樂會青春特別版等。

還有國表藝系列節目，包括兩廳院主打適合青少年的「2025 廳院選」，雲門舞集《關不掉的耳朵》、唐美雲歌仔戲團《夢在海潮那邊》、比利時導演楊．馬騰斯《再見狗日子》；衛武營創造焦點與澳洲YUCK Circus女馬系列《Bed Trip》；台中歌劇院聚焦新銳能量的「2025 NTT 遇見巨人」；NSO國家交響樂團的音樂會等。

文化部特別向尚未領取或尚有餘額的青年朋友喊話，把握最後3個月，趕緊領用文化幣體驗青春的美好。各項文化幣優惠及最新訊息可詢文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/）。

