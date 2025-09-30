【藝術文化】《皇上還沒來的時候》結合京劇與AI 跨越歷史與當下時空對話

《皇上還沒來的時候》於10月4日至5日演出。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心主辦的第8屆「戲曲夢工場」，將由「壁」製作委員會的《皇上還沒來的時候》壓軸閉幕，融合京劇與AI技術，呈現跨越歷史與當下的時空對話。於10月4日至5日在台灣戲曲中心多功能廳登場。

實驗電子音樂人鄭各均Sonic Deadhorse（右）將現場演出。（傳藝中心提供）

《皇上還沒來的時候》是由李佳泓、林奕碩、邱智群、陳恩綺、鄭各均及共同創作者黃昶然組成的團隊創作，「壁」製作委員會藉由AI即時影像生成與Lidar Sensor技術，讓演出者的京劇身段與肢體動作轉化為聲響與影像，形成不可預測的舞台效果。

劇本以青衣名伶顧正秋的生平為背景，從女性家庭視角出發，觸及因遷徙與身分流失而產生的陰性失語，並平行敘述京劇在台灣尚未被國族符號化的時代，以及曾因政治因素遭禁演的歷史處境。作品運用「複調旋律模進」及「多元文本動機」的方法，呈現兩岸京劇發展的差異與互文性，並透過AI生成讓觀眾參與其中，體驗虛實交錯的感官效果。

特別的是，演出中Lidar Sensor會偵測表演者與觀眾的位置，每個腳步都能觸發器樂聲響與即時影像映射，讓觀眾不僅是旁觀者，也能成為演出的一部。作品以非線性的現場組織，將簡單訊號串連為多層次的聲響與影像，展現符號不斷流變的狀態。

「壁」製作委員會指出，如同在社群媒體與AI演算法時代中，掌握流量者成為新的階級，作品試圖透過大量資訊的即時處理，將聲音與影像生成出具結構卻難以預測的狀態，反映現代社會中「革命般不可逆」的文化變動。

