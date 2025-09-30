自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】《皇上還沒來的時候》結合京劇與AI 跨越歷史與當下時空對話

2025/09/30 05:30

《皇上還沒來的時候》於10月4日至5日演出。（傳藝中心提供）《皇上還沒來的時候》於10月4日至5日演出。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心主辦的第8屆「戲曲夢工場」，將由「壁」製作委員會的《皇上還沒來的時候》壓軸閉幕，融合京劇與AI技術，呈現跨越歷史與當下的時空對話。於10月4日至5日在台灣戲曲中心多功能廳登場。

實驗電子音樂人鄭各均Sonic Deadhorse（右）將現場演出。（傳藝中心提供）實驗電子音樂人鄭各均Sonic Deadhorse（右）將現場演出。（傳藝中心提供）

《皇上還沒來的時候》是由李佳泓、林奕碩、邱智群、陳恩綺、鄭各均及共同創作者黃昶然組成的團隊創作，「壁」製作委員會藉由AI即時影像生成與Lidar Sensor技術，讓演出者的京劇身段與肢體動作轉化為聲響與影像，形成不可預測的舞台效果。

劇本以青衣名伶顧正秋的生平為背景，從女性家庭視角出發，觸及因遷徙與身分流失而產生的陰性失語，並平行敘述京劇在台灣尚未被國族符號化的時代，以及曾因政治因素遭禁演的歷史處境。作品運用「複調旋律模進」及「多元文本動機」的方法，呈現兩岸京劇發展的差異與互文性，並透過AI生成讓觀眾參與其中，體驗虛實交錯的感官效果。

特別的是，演出中Lidar Sensor會偵測表演者與觀眾的位置，每個腳步都能觸發器樂聲響與即時影像映射，讓觀眾不僅是旁觀者，也能成為演出的一部。作品以非線性的現場組織，將簡單訊號串連為多層次的聲響與影像，展現符號不斷流變的狀態。

「壁」製作委員會指出，如同在社群媒體與AI演算法時代中，掌握流量者成為新的階級，作品試圖透過大量資訊的即時處理，將聲音與影像生成出具結構卻難以預測的狀態，反映現代社會中「革命般不可逆」的文化變動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應