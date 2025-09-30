【藝術文化】台灣新日歌謠舞踊年度公演 雙人舞感謝狀表達親恩

林鳳珠（右）將與朱媗鴻（左）合跳雙人舞〈感謝狀〉。（台灣新日歌謠舞踊協會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕成立至今已33年的台灣新日歌謠舞踊協會，每年舉辦大型公演，今年擇定於11月16日下午，在台北車站東二門5樓演藝廳舉辦，由藝術總監林鳳珠與會長朱媗鴻共同策畫，將呈獻一場日本原汁原味的華麗演出。

台灣新日歌謠舞踊協會活躍於台灣、日本兩地，扮演台、日文化親善交流及國民外交橋梁，這項一年一度的公益展演，每年節目內容全由在國內外表演舞台經驗豐富的歌手級，以及日本舞踊師範級以上的會員擔綱，「歌中有舞」、「舞中可歌」，致力帶給觀眾耳目一新的藝術嚮宴。

林鳳珠表示，今年的節目仍以「歌謠熱唱與舞踊競演」為主軸，包括日本昭和時代至今仍歷久不衰的懷念歌曲，如〈誰不想起故鄉〉、〈你是我的生命〉、〈淚光閃閃〉、〈津輕平野〉等，以及精選曾在日本紅白舞台對抗的流行名曲〈Walking in the Air〉、〈I love you forever〉等。日本舞踊方面，則有氣勢豪邁且具武士道精神的徐嘉旺表演〈一劍〉、郭美蘭帶有吉普賽情調的〈流浪吉普賽姑娘〉、朱媗鴻的浪漫法國香頌〈愛的讚歌〉及熱情狂野的〈卡門〉等。還有紫流日本舞踊二代目紫翔韻、紫翔文鈞、紫翔翔芬、紫翔涼子等4位活躍於舞踊界的總師範老師獻藝。

林鳳珠除將與日本舞踊紫流家元紫翔（翁明華）合作首演男女對舞〈雪中花〉，還將與朱媗鴻合跳雙人舞〈感謝狀〉，林鳳珠說，此作描繪子欲養而親不待的懊悔心情，盼能將「媽媽，感謝您」的心聲化為書信，傳達天際，「這首舞碼原唱者邊哭邊呼喊」，林鳳珠也將藉舞踊的肢體之美傳達深情。

節目壓軸是林鳳珠將發表〈博多戀しぐれ〉，她說，這是一首以博多（福岡）地方特色和戀情為主題的日本舞踊，一個美麗婉約內斂的藝伎，穿著博多和服，透過步態、柳腰到內心隱藏的情感和淚水，表現女性戀愛中的纏綿與哀愁。

台灣新日歌謠舞踊協會將提供150個座位供讀者索票，詳電：（02）2506-3946、0933-064-234。

