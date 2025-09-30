自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 王子瑞／日子

2025/09/30 05:30

圖◎吳睿哲圖◎吳睿哲

◎王子瑞 圖◎吳睿哲

此時只想埋入枕頭裡，但你知道七點的高鐵不會等人。

起床讓熱水從頭上澆灌，口中的泡沫吐在槽中，出門最後檢查東西是否都帶上。

該做的事還是得做，全部人盯著你還能走進辦公室，一點疲態都不能有。他們不知道的是，你那段時間手機不敢沒電，只期待他的頭貼能再一次出現在螢幕上，說昨天的話都是他的玩笑。

他們知道後便問你，為何不說不講不哭不鬧。

此時行李滾輪在大理石走廊裡迴盪平穩，穩到你差點忘記，沒他的生活已經過多久，才在行列割劃的行事曆裡，找到未被標記的區塊。

老師問你行程安排，你從口袋裡掏出手機點擊兩、三下，傳送。

「出去玩都要這麼認真。」他食指拂過手機螢幕，那一串你準備下嘉義要探訪的店。

認真？你朝著捷運站走。認真？將行李箱置在手扶梯上。認真？巨型的預售屋廣告從頭頂上方削過。

他問你為什麼突然要去嘉義？

你不回，很安靜。就是不想說去見一個剛認識的人。

他離開後的那時，你房間裡還掛著準備送他的玩偶，就算知道進度死線還壓在手機置頂上，你還是把他喜歡的那幾隻寶可夢和出現集數背下來。他不開心的時候也不去叨擾、給他最需要的空間。儘管如此，仍將早已凌亂的衣櫥鎖好，讓他回來時一切安好。

你還在想，他說你們並不適合，在電話裡。

你重新打開交友軟體，他消失在那一格又一格展示區裡，當初認識的痕跡都沒留下，嘉義男的照片切了進來，你希望那空下來的位能被個人填實。

但你依然在想是否是自己沒有抓好。紅色的大叉叉大力警示著你的餘額不足。

請退出門擋區，再感應票卡。

你投入的都比剛剛的零錢還多，但全下墜到了退槽，只剩回聲；以為後方阿姨會拿著雨傘不耐煩地攪動空氣，她卻自動蹲入隔壁無人的檯面，這一切依舊井然有序。

「若不再投入，請按下一步。」只要卡片不移，是不是說好的就能繼續？

直到你終於想起七點的高鐵不等人，到站的警示燈已經亮起，趨身向前。

請退出門擋區，再感應票卡。

你向窗外看去，牆上的廣告燈箱被車體拋到了腦後，被寂靜模糊到剩下線條。他們說人走就要當做他死了，於是現在整個車廂在替你哀悼，昨日把衣服塞入行李箱時就當做提早入棺，喪家男女都還有停下來的時候，他們捧斗你拉箱，你再一次從廂尾走到了車頭，你手未從口袋裡拔出。

女廣播迴繞著提醒到站，那天護理師反覆著你的號碼。

你停下腳步，走進診間。醫生看見你揮了兩下手，你抓著護士給你的梅毒陰性報告便向外走。直到眼鏡片有水，才意會到外頭早已黑成了一片。喉頭又開始緊鎖發痛，止痛劑吞下去後，才意識多久沒好好睡過覺。

誰得了病都要負起告知對方的責任，不管未來如何。已經忘記當初是誰主動提及，但還記得抱緊時，他的體溫，你第一次感受到原來承諾可以這麼溫暖。他已經做到當時他說的承諾，諾終究還是帶著若字，直到現在滿腦子都是未來還有他的如果。

是否自己應該也要感染了，才算有共赴的資格，都忘了那時的自己理應感到生氣。

沒忘記跟他報備檢查報告，但已經不想再去查看你的訊息何時會有回音。

廣告燈箱已停到你的視線裡。到站時，差點連帶行李把自己忘在了捷運上。

捷運門要關閉，你動作要快，不然被卡住了還要站務員來拉你。

電扶梯上去便是高鐵，你在紅藍與銀橘的四色交匯處停下。

你現在在猶豫什麼？十幾分鐘後南下的高鐵要開了。

你說這畫面也在古亭看過。

開店那次，你在捷運站等他等了好久的那次？

南下列車廣播已經響起。

老闆說酒吧開張時要你帶他來給大家看看，不談感情的人終於有個伴，有什麼比客人說嘴自己吹完整支白蘭地來得稀奇。試營運期間你好高興，他終於答應要來。杯裡的琥珀色開始被冰塊淡化，他們上前問的每一句全是他，說什麼也要等到他來。

「什麼時候到？我去捷運站接你。」他才說已經從蘆洲搭到永和租屋處，你想如何回話，跑馬燈閃爍末班車已駛離。

你只能先將眾人的期望寄放後鑽進計程車，它的車窗跟現在駛來的高鐵一樣，水痕一道道切在上頭。

桃園站到了，鐵獸穿過這被鐵皮包圍的城，你其實也不知自己是往南往北，任由列車帶著，你也習慣別人帶著，好像這樣帶著更能接近他的世界。

音符在那台被戲稱洗衣機的面板上，成圈成點成面成線，在地下街裡笨拙的人笨拙打著街機。他敲得精妙，記號全在他掌裡點放，你總是慢個半拍，他搖頭滿頭大汗地要你脫掉手套。

記得他那時還是笑得好開心，「原來你也會這麼狼狽。」地下的空氣過於稀薄，你們倆都已經漲紅臉，他說他從未離開過這個島，如果有個人能陪他一塊去那有多好，那下彎的眼角無辜，你和他豐滿整個空間裡。你事後不知道悔過多少次，是不是當初的決定全是錯的。

還好高鐵的行駛聲能壓過外頭敲打成的世界，不會誤以為那些音符跟著你黏在身上，鐵鳥從你右側滑了過去，往南的你已經放棄思考他是否去了北國。

從那座椅的縫隙中窺見，女人就枕在前座男人的肩上。你竟然慶幸你的位置靠西，那畫面不會搭配初升的太陽，什麼「光替那女人打上點妝」，這種話不會出現。現在暗得剛好，嫉妒不會淹上來。但還是發覺空氣從前端開始擠壓到你位置前，你想逃避卻又走錯段記憶。

在買電影票時他說剛提了車，那時夏天還沒走遠。罵你花太多時間坐著，以後想帶你去河堤騎車。他最近常喊頭痛，你開始默默找起了溫泉和按摩。那場電影只記得整場banana亂叫的小小兵、鹹甜各半的爆米花和倒在你身上的重量。走在公館的街頭你說天空好紅，接話的那個人說好希望颱風有人能陪，最後被你帶著歉意地說已經排了好幾個線上工作。你知道那是第一次讓他失望，於是你答應無論如何去看他一直想看的海。

你打開手機搜尋高鐵是否能見海，才發覺整個鐵路已經嵌在內陸，外頭只有草、田，最接近水的是已經乾枯的濁水溪。

你曾經問過什麼是他要的？你放棄河是否能將就當做海之類的問題，如同就算如此也能彼此屈就。

見後座無人，便將椅背後放。那張床是你們認識的起點，將問題回到原先，你現在的姿勢和躺在床上時重疊，只要臉色再白一點，便是獨葬時應該要有的姿態。頭上空調冷卻懶得起身，轉向已無人向窗的右側。

他撒嬌挾帶著抱怨說，你進入時太過粗魯，於是你為了補償，棉被全讓，你借機環著他來暖自己。壓制的左臂膀不出幾時刻便會開始痠叫，他的鼾聲還透著你剛買的沐浴香，你只恨不能卸手。曾聽說有皇帝斷點布料也不願喚醒他愛人幽微的夢，你整晚看著鼾聲填滿租來的房間，只記得他說要的是能有個人作伴，後來哪想得到那朝代也會滅亡一樣不真實。

你在認識之初便向他提過。只要對你獻上生日祝福便意味著道別，一年內便會以各種理由從你生活裡退場；於是朋友會換個做法：喝酒、麻將、抽水菸，能集體的事絕不讓人落下，有次買了鑲著櫻桃的知名巧克力蛋糕，店員慣性地提問需要幾支蠟燭。

「我們突然想吃的。」他們掏錢時回答，但眼神全放在你身上；他躺在床上笑著說，哪有這麼邪門。

你問過他，這段感情能撐到生日嗎？當時他初夏的日子剛過，要過就在你的十月一起補，他立馬便朝你的唇上咬去，做為畫押。看到你房間牆上的空白，說到時畫一幅似顏繪給你。「畫成武士頭好了。」

空調過強，一陣冷顫，即時拉起領口遮掩，正要坐起身子上手闔上空調，嘉義二字顯示在了跑馬燈上。

還要關嗎？你說做些什麼已經無所謂了。從上方層架拿起行李箱時，光從玻璃窗踩著進來，那個人已經在月台上向你招手。

這次記得別把他放得太早。●

