藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 鍾國強 詩二首

2025/09/30 05:30

◎鍾國強◎鍾國強

◎鍾國強

Love Letter

山之影移到谷之深處便偏斜了

泉聲仍躲在林後聆聽

剛涉水的右足踝有沒有清脆拾起

上世紀左足踝丟下的餘音

少年已來到中老年的鎮上

一街白衣白褲

瞇著眼睛扣一枚校章

扣了十年，才把別針

刺進皮下隱隱的痛裡——

你好嗎？我很好。

而時間的風暴仍是廚下晃動的桅燈

夜色如槳，盡打在你蓬飛的髮上

便有剁肉削骨的聲音逐漸遠去

而明晨，陽光還會如期醒來麼？

那時山都怕冷戴上了雪帽

說也是為了你好

雪就是一種暖

讓樹枝禿著

說沒掛上半點東西也是好的——

你好嗎？我很好。

注：2024年12月6日中山美穗離世，謹以此詩緬懷九〇年代的記憶，以及渡邊博子和藤井樹。「你好嗎？我很好」來自電影中渡邊博子面對雪山的呼喊：「お元気ですか？私は元気です。」

海島日常

當你是島，我也是島

而潮汐是生活的進退

每次總提起路旁不知名的植物

枯禿後又長出新葉

那麼嫩綠

讓籃球場上重新起跳的孩子都鮮活起來

雨意伏於山巒

背後是更古老的群青

點染一二平凡的奇蹟讓我們看見

某些面孔，某些如天橋旁

閃出一星花的好意

街市如數日子的找續

縮回又伸出去的手

溼滑的地面總有一撮葱的倒影

流光在隧道盡頭

雷聲啞處重見年前的大字

便利貼會像揮春那樣容易剝落嗎

感覺海潮是從哪個方向來

一片未能描摹的廣漠

將被遷移的畫舫翻側

天橋仍固守在這裡向遠方伸展

當你是島，我也是島

二〇二二．六．六，寫於結婚二十九週年。

