限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 鍾國強 詩二首
◎鍾國強
◎鍾國強
．
Love Letter
．
山之影移到谷之深處便偏斜了
泉聲仍躲在林後聆聽
剛涉水的右足踝有沒有清脆拾起
上世紀左足踝丟下的餘音
少年已來到中老年的鎮上
一街白衣白褲
瞇著眼睛扣一枚校章
扣了十年，才把別針
刺進皮下隱隱的痛裡——
．
你好嗎？我很好。
．
而時間的風暴仍是廚下晃動的桅燈
夜色如槳，盡打在你蓬飛的髮上
便有剁肉削骨的聲音逐漸遠去
而明晨，陽光還會如期醒來麼？
那時山都怕冷戴上了雪帽
說也是為了你好
雪就是一種暖
讓樹枝禿著
說沒掛上半點東西也是好的——
請繼續往下閱讀...
你好嗎？我很好。
．
注：2024年12月6日中山美穗離世，謹以此詩緬懷九〇年代的記憶，以及渡邊博子和藤井樹。「你好嗎？我很好」來自電影中渡邊博子面對雪山的呼喊：「お元気ですか？私は元気です。」
．
海島日常
．
當你是島，我也是島
而潮汐是生活的進退
每次總提起路旁不知名的植物
枯禿後又長出新葉
那麼嫩綠
讓籃球場上重新起跳的孩子都鮮活起來
雨意伏於山巒
背後是更古老的群青
點染一二平凡的奇蹟讓我們看見
某些面孔，某些如天橋旁
閃出一星花的好意
街市如數日子的找續
縮回又伸出去的手
溼滑的地面總有一撮葱的倒影
流光在隧道盡頭
雷聲啞處重見年前的大字
便利貼會像揮春那樣容易剝落嗎
感覺海潮是從哪個方向來
一片未能描摹的廣漠
將被遷移的畫舫翻側
天橋仍固守在這裡向遠方伸展
當你是島，我也是島
．
二〇二二．六．六，寫於結婚二十九週年。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應