【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／與文化局長聊文化

◎周書毅

文化，是什麼？是人與人在生活經驗，所累積堆疊出的綜合體，還是生物與生物之間在環境中所產生的行為風景，又或是一種靈魂的總和？為何文化如此重要？而一個國家一座城市又是從何時開始有文化政策的？如果一個人或地方沒有文化，那會是什麼模樣？又或者，文化並非有或無，而是有著極大差異性的存在――像是台灣自身的文化，就難以跟其他國家相較，而在台灣這座島嶼，每一座城，都有各自生長出來的文化。

這一天，我在前往文化局的路上時，反覆整理自己的思緒，把希望對話的內容好好梳理，讓自己不至於太緊張而錯失機會，畢竟在高雄五年，這是我第一次與文化局長聊地方表演藝術發展的大小事，更期待能分享彼此對於城市文化藝術發展的願景。抵達後，我將摩托車停在和平一路某處，步行到文化中心的文化局辦公室樓下，途中經過廣場，看見超過百人在這裡起舞，有國標舞、太極、武術等不同群體，聽說到了晚上更是精采，會變身為年輕人下課後的街舞教室與土風舞天堂。這裡每個人的身體，如此自由奔放，讓我想起在衛武營駐地期間協助策畫的「武營來跳舞」，讓民眾不只是舞蹈，更有機會遇見平時在台上演出的舞蹈家，實際分享他的身體語彙，真是美好的記憶。忽然間，我想起二十年前在文化中心參與的演出，身體的「動」至今未曾停歇，熱情也是。記憶閃現之後，回到眼前的電梯，我前往文化局，開啟了兩個小時的交流。

「文化局長」是負責管理和推動地方政府文化事務的官員，是台灣每一座城市都有的角色，帶領著底下不同部門的發展與運作，而表演藝術也是其中的一環。高雄市除了有隸屬文化部中央管轄的「衛武營國家文化藝術中心」所帶來的表演藝術能量，地方文化局則有已經運作十六年的「高雄春天藝術節」，還有深入地方的「庄頭藝術節」，以及多年的環境劇場展演與地方文化中心的節目發展等，都為地方團隊帶來能量。畢竟不是每個在地藝術家都能夠獲邀國家場館演出，因此，民間需要運作地方藝術活動，像市區的跨蝦米藝術節、不貧窮藝術節，而北高雄在旗山、美濃一帶，也不定期有展演活動能量。

我住在高雄五年，因為《波麗露在高雄》而有機會走訪了高雄三十八區，離開市區後的藝術展演與藝術教育資源真的就少了很多。來到文化局，除了分享自身觀察，也提出四點，做為交流的方向：一，藝術節的專業化管理；二，藝文排演空間的使用租金降低等媒合合作；三，地方藝文團隊的空間進駐方案；四，在地人才流失問題。其實這些觀察，不只和高雄切身相關，而是表演藝術人才或團隊，一旦離開台北，就得面對生存與發展有極大落差，而北漂人才更是難以回鄉發展，沒有足以支撐的市場環境，或資源分配與政策不明確的問題，這些都需要有一個完整的產業研究團隊，才能調整整座城市表演藝術文化的體質。當體質改善，才可能有健康的生態誕生，這也是我選擇在衛武營駐地身分之後的信念。

文化的成長是流動的，當它生長出來後，你才發現它不是固體，而是一種緩慢生成的可變形姿態，需要我們用心觀察。如果想要引道分流，那也要有很好的評估，才不會導致枯竭。文化的形成，需要養分，更需要我們保持對話與交流，才能一起呵護。●

