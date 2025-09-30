【家庭plus．親子會客室】送給孩子的禮物

圖／達志影像

文／魏雅慧

我的孩子小翰，是個活潑、精力充沛的小男孩。上了小學後，因為在學習上出現許多狀況，經過醫院評估，被診斷為注意力不足過動症（ADHD）。

他的注意力常常無法集中，影響課堂學習與日常生活。那段時間，我練習接受這個事實，配合醫生治療，一邊試著尋找適合他的療癒方式與學習方法。讀書、體育、學才藝，我嘗試各種方法，想為孩子找尋一條可以發光發熱的路。

但最終我發現：他就是一個平凡的孩子。甚至，為了追上其他孩子的腳步，他得比別人更加努力。

有次在媽媽社團中，有人分享學習桌球有助提升專注力，於是我陪著小翰開始接觸桌球。一開始，他無法專心聽教練的指令，需要我站在球桌旁邊當「助教」，每次練習，我比孩子更認真學習，彷彿我是學員、又是助教。我聽著教練指令，協助翻譯給小翰，小翰接著練習……一來一回我們倆都滿身大汗，身體累了、心也有些倦了。

夜深人靜，我總會問自己：「我想為孩子創造一個發光的舞台，孩子總是無法如常發揮，甚至要比別人更努力，才能追得上他人的腳步。」愈想，心中不免覺得灰心。但日子還是得過，我也咬牙陪他繼續走下去。

隨著時間推移，練習終於慢慢有進展，我看見孩子可以推球、攻球，面對教練的變化球，孩子能一來一回地對打，眼神流露出認真與專注。從一開始的混亂，逐漸長出力量，那一刻，我眼眶有些濕潤，感動孩子的成長，放下了固有思維的執念，放下了心中對「成績」與「表現」的執著，也放下了對他過高的期待。

開始明白，也許我真正想送給孩子的，不是進入明星學校的門票，不是得獎的獎狀，而是一份終身受用的「禮物」。一項他喜歡、能安頓自己、又能連結他人世界的活動。

或許他未來不一定會成為桌球選手，也不會站上什麼頒獎台，但當他感到孤單、迷惘、與世界失去連結時，至少會記得：有一項事情，是他擅長的，是他可以回去做、可以從中找到自己位置的。

孩子，媽媽無法永恆陪伴在側，但透過桌球所學到的面對挫折、從挫敗成長，以及那份不放棄自己的勇氣，會陪你走得更遠。

這是媽媽的愛，也是想送給你的一份禮物。

