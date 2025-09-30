【家庭plus．香草隨食札記】鱧腸 搓出一抹黑

輕搓鱧腸莖葉，手指立刻染上一層黑色，台語稱它「田烏」，中藥材則名為「墨旱蓮」。

文、圖／蔡以倫

在香草園裡，與雜草為伴是日常。炎夏時節，總會遇見名字特殊的小草──鱧腸。台語稱它「田烏」，中藥材則名為「墨旱蓮」。令人好奇的是，明明是翠綠小草，名字卻與「烏黑」有關？

當我輕搓莖葉，手指立刻染上一層黑色，謎底揭曉。鱧腸為菊科鱧腸屬一年生草本，常見於水邊、田埂，深色汁液與棲地特徵是「田烏」的由來。汁液無毒，古人也利用黑色汁液塗抹白髮，做為天然染料。

《本草綱目》記載：「鱧」指烏魚，其腸色亦黑，因此得名。鱧腸又稱墨菜、蓮子草或旱蓮草，因其細小果實狀似縮小版的「向日葵」。味甘、酸，性寒，有補肝腎陰、涼血止血之效，古人用以治療血痢及各種出血癥狀。

鱧腸不僅藥效顯著，早年也是餐桌野菜、救荒珍饈。夏季收集嫩株，洗淨燙去除黑色汁液，再沖洗、切段，與肉類、菜蔬或豆腐同炒共煮，風味清爽。也可煮湯、煲粥，增添青草氣息，爽口宜人。

因為再生力強，莖葉柔軟，鱧腸草還常被古早農家當做牲畜飼料。走出華人世界，在印度與東南亞，它同樣是常見民俗藥草，既能護髮養生，也入藥入食，應用廣泛。

回想初從農時，幸得與宗親長輩共耕，獲知許多田野雜草的故事。但自小在都市長大，那些「靠山吃山、靠水吃水」的經驗，始終難以完全體會。直到親身實作多年，才漸從實踐中體悟草木養生的智慧。

原生於熱帶的鱧腸，如今已廣布於世界各地。它不請自來地在香草園裡生長，提醒我：所謂「雜草」，或許只是我們一時忽略了它的價值。田烏草以一抹黑色，把藥典、廚房、田園與生活緊緊串聯，也把草木的韌性，靜靜留在我們身邊。（作者為淡水香草街屋主人）

