【家庭plus．生活停看聽】探病 知所進退

圖／豆寶

文／北極星

從小到大，父親時常教導和提醒我要懂得禮貌和進退，所以自然而然地，以為每個成人都明白這個道理。

沒想到，那天中午一群朋友到醫院來探望媽媽，他們的熱情到達「紫外線危險等級」，竟然跟媽媽在會客室聊了三個小時，大家彷彿在開同樂會般，聊到天荒地老。離開前，他們還耳提面命地提醒我要讓媽媽好好休息，真叫我哭笑不得，心想：「您們趕快離開，我媽才能休息啊。」正當我跟母親要躺下小睡片刻時，另一組朋友又前來關心探訪，趕緊發訊息給父親，請他告訴親友暫時先別來醫院。

請繼續往下閱讀...

我當然知道社交互動對年長者的重要性，但此時此刻最重要的是，要讓病人的作息正常和休息，才能盡快恢復健康。

少子化的世代，許多上班族請的不是育嬰假，而是請假陪伴父母就醫，或照顧住院的親友。在醫院的照顧者躺在病床旁的陪病床，動彈不得無法翻身，也很辛苦。台灣即將邁入「超高齡社會」，大家需要更多體諒、包容與學習進退的功課，在適當的時機，判斷應該前進或後退，劃好界線與把握分寸，成為更有智慧的人。

