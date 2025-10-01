【藝術文化】衛武營管風琴音樂節高屏演出 韋恩．馬歇爾：想把衛武營打包帶回

「衛武營管風琴音樂節」記者會，左起屏東縣文化處科長謝宜茜、副處長方慧如、衛武營藝術總監簡文彬、音樂家韋恩．馬歇爾、高雄市愛樂文化基金會副執行長柏碧玲、微行星合唱團藝術總監梁聖凱。（林峻永攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營年度盛事「衛武營管風琴音樂節」今（1）日登場，今年邀請英國當代管風琴巨擘韋恩．馬歇爾（Wayne MARSHALL）擔任音樂總監，以月亮的陰晴圓缺與無盡想像為核心，策畫3場風格鮮明的管風琴節目，將分別在屏東演藝廳和衛武營音樂廳演出。

馬歇爾也將在衛武營音樂廳舉辦「月亮之歌」獨奏會。（Charlie BEST攝，衛武營提供）

衛武營藝術總監簡文彬昨日特別與馬歇爾一起在衛武營召開記者會，簡文彬表示，希望透過當代大師的精心規畫，從經典曲目到當代作品，讓台灣觀眾深刻體會管風琴承載的巨大音樂能量。

此次馬歇爾為管風琴音樂節安排3套節目，首場演出「月光美聲」率先於今日在屏東演藝廳揭開序幕，馬歇爾將與高雄微行星合唱團攜手，聚焦英、法兩國的聖樂作品，並穿插其個人創作。最特別的是，德布西最膾炙人口的鋼琴曲《月光》，將透過管風琴磅礡雄厚的樂音演繹。

緊接著3日在衛武營音樂廳登場的「天才群像」，馬歇爾將與指揮簡文彬、高雄市交響樂團聯手，共同挑戰台灣本土作品《交響客家序曲》，以及法國作曲家杜普雷的《g小調第三號交響曲》、比利時作曲家容根的《管風琴與樂團之交響協奏曲》，是值得期待的震撼體驗。

馬歇爾另將於4日在衛武營音樂廳壓軸呈獻「月亮之歌」獨奏會，解放亞洲最大管風琴的全部潛能，完整展現其極致性能與多元音色。曲目橫跨巴洛克時期的莊嚴輝煌與近現代作品的豐富多彩，打造一部濃縮的管風琴音樂史詩。

馬歇爾說，「這是我第一次到衛武營演出，Johannes Klais Orgelbau是非常知名的管風琴製造商，但之前我不知道他們在這打造了如此傑出的管風琴，以及衛武營極佳的音樂廳設計，我在英國不曾見過這麼好的音樂廳，讓我想要把它們都帶回倫敦。」

音樂節詳情，可詢衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）。

