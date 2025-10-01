【藝術文化】第2屆TWICF聚焦女力 聆聽女作曲家的堅持與熱情

第2屆台灣國際大提琴藝術節登場，圖為創辦人暨藝術總監簡碧青（右）、聯合藝術總監法比安．穆勒。（音樂瑞士之夜提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第2屆台灣國際大提琴藝術節（TWICF）登場，本屆聚焦女力，包括法國大提琴學派代表安妮．加斯蒂內爾（Anne Gastinel）、德國大提琴明星拉斐拉．葛羅美斯（Raphaela Gromes）、全英音樂獎得主全才型大提琴家娜塔莉．克萊因（Natalie Clein），以及德國巴洛克大提琴大師克里斯汀．馮．德．戈爾茨（Kristin von der Goltz）首度來台，攜手眾多台灣知名音樂家共同演出。

藝術節期間除有大師班、工作坊，還將於10月3日至5日於北高舉辦多場音樂會，重現7位橫跨中世紀至20世紀傑出女性作曲家的生活與輝煌的音樂生涯，包括中世紀傳奇作曲家聖赫德嘉．馮．賓根（ Hildegard von Bingen）、為拯救猶太母親孤身直面納粹威權的亨麗埃特．波斯曼斯（Henriette Bosmans）等，還有古典音樂史上第一批正式女性管弦樂團樂手，以男性名字發表作品比用本名發表還要紅的蕾貝卡．克拉克（Rebecca Clarke）。

藝術節藝術總監旅瑞大提琴家簡碧青說：「大提琴曲目遠比我們想像的還要多。過去在學生時代，其實我們很少有機會接觸到女性作曲家的作品，但這些在逆境中創作、生活和奮鬥的女性聲音，不僅是一個時代的縮影，也是她們凝聚一生心血的堅持與熱情。」詳情可詢官網（https://www.twicf.org/）。

