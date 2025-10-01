【藝術文化】台北詩歌節10/4開跑 盼透過詩作慰藉人們

2025台北詩歌節將於10月4日登場，左起為聲動樂團團長謝韻雅、台北市文化局副局長陳譽馨、駐市詩人柯琳娜．歐博阿耶、策展人鴻鴻。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆、董柏廷／綜合報導〕台北詩歌節將於10月4日至10月18日登場，今年以「縫隙之光」為主題，邀請國際詩人柯琳娜．歐博阿耶擔任駐市詩人，以及來自歐洲、拉丁美洲、亞洲的國際詩人，與台灣詩人共同展開一場跨越語言、文化與藝術疆界的盛會。

台北市文化局副局長陳譽馨表示，今年詩歌節結合詩、影像、音樂和劇場，讓詩不只透過朗誦，更以跨界行動帶來更豐富的感官體驗，並與獨立書店合作，也與台北市立圖書館合辦書展。策展人鴻鴻則指出，近期全世界都面臨許多變動及挑戰，彷彿出現了很多裂縫，而台灣像是一艘小船在汪洋中前進，藝術就是某種帶給我們穩定的力量。今年詩歌節策畫了與當代日常生活相關講座，包括三十齡女子的焦慮、社畜的困境，以及向資深詩人零雨致敬的音樂會，還有邀請原住民詩人參與的活動。

駐市詩人柯琳娜．歐博阿耶出生於羅馬尼亞，現居西班牙，她以西班牙文、羅馬尼亞文和加泰隆尼亞文書寫，她表示，身為詩人，希望詩作可以在不安定的世界中帶給人一絲慰藉。

開幕詩演出《縫隙之光》將於4日晚間在中山堂中正廳演出，由導演陳煜典以意象劇場詮釋湖南蟲詩集《水鬼事變》，搭配國際樂團「聲動樂團」，3位國際詩人將在音樂中朗誦詩歌；壓軸的《彼此彼此，自己自己》則將於18日在中山堂光復廳登場，6位原住民族詩人以吟誦與物件交織的形式，分享生命記憶與土地的聲音，讓詩歌節在集體共鳴中劃下句點。

