【藝術文化】西藏文化藝術節登場 TIPA遇見達蘭薩拉訪台巡演

帶有說唱趣味的《熱巴舞》。（文化部提供）

〔記者蔡愷恆、董柏廷／台北報導〕文化部主辦的「2025西藏文化藝術節」，邀請印度達蘭薩拉的「西藏表演藝術學院」（Tibetan Institute of Performing Arts，簡稱TIPA）來台展開《源遠流長－遇見達蘭薩拉》巡演。首場昨、今（10月1日）兩天於台灣戲曲中心登場，10月4日將移師花蓮文化創意產業園區、10月6日在嘉義文化創意產業園區，共計演出4場。

文化部蒙藏文化中心指出，TIPA自1959年由達賴喇嘛創立以來，肩負保存西藏傳統文化與藝術的重要使命，致力培育專業人才，傳承歌曲、舞蹈與戲劇，曾受邀至歐美、亞洲等數十國演出，讓世界各地觀眾認識西藏文化。

請繼續往下閱讀...

此次來台巡演的節目涵蓋10餘首西藏代表性舞樂作品，包括常見於喜慶場合的《扎西雪巴》、祈福儀式《黑帽舞》、向雪山神靈致意的《諾布日》、源自8世紀桑耶寺開光大典的《多卓瓊》，以及帶有說唱趣味的《熱巴舞》。此外，還有表現地域特色的《安多舞》及藏戲序幕《溫巴頓》等。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法